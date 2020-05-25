Коронавирус выявлен в кадетском училище в Слуцке 25.05.2020, 21:14

1,975

Фото: mlyn.by

Главный санитарный врач Слуцкого района отказался назвать количество зараженных.

Читатели tut.by сообщили в редакцию, что в Слуцке в кадетском училище коронавирус. Заболели не только ученики, но и преподаватели. Вот что известно о ситуации.

По словам читателей, у учащихся Минского областного кадетского училища взяли тесты, многих госпитализируют. Также сообщалось, что коронавирус обнаружили у директора училища.

Один из учащихся рассказал, что у детей и преподавателя нашли коронавирус. Кадетам сообщили об этом в среду, 20 мая, сейчас несколько человек находятся на реабилитации в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье». Класс одного из наших собеседников, по его словам, — на карантине.

Директор училища Сергей Метельский отказался от комментариев, но дал понять, что он не болен.

— Вы мне позвонили по какому телефону? По рабочему телефону! Я с вами разговариваю — вот и весь ответ на вопрос, — сказал он.

Изданию mlyn.by Метельский пояснил, что «жив-здоров». По его словам, учебное заведение работает в штатном режиме. Подтвержденные случаи COVID-19 здесь есть.

— У одного учащегося тест дал положительный результат. Тут же быстро были определены все контакты, с которыми парень общался за последние 14 дней. У всех ребят, кто находился в училище, взяли мазок — многие результаты уже пришли, оставшиеся ждем со дня на день. У нас здесь военная дисциплина, так что все меры безопасности соблюдаются очень строго, — объяснил директор кадетского училища.

Учащиеся не участвуют в массовых мероприятиях, в училище ограничили вход для посторонних, проводится дезинфекция.

Из 220 детей, которые обучаются в Минском областном кадетском училище, на домашнее обучение по решению родителей ушли 18 человек.

Главный санитарный врач Слуцкого района Павел Кучко подтвердил, что случаи заражения в кадетском училище есть — как среди учащихся, так и у персонала.

Количество зараженных Кучко не назвал, но рассказал, что тяжелобольных нет. Учащиеся с положительными тестами на коронавирус находятся на самоизоляции.

— Большинство пациентов клинически здоровы, даже не госпитализированы. В целом в Слуцке и Слуцком районе ситуация контролируемая.