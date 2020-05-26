Владимир Путин назначил Парад Победы в Москве на 24 июня 13 26.05.2020, 16:54

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фото с сайта: og.ru

Россия остается в лидерах по числу заразившихся коронавирусом.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к приуроченному к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе Параду Победы в Москве. Он запланирован на 24 июня. Трансляцию совещания вёл канал "Россия-24", передает «Радио Свобода».

Шествие «Бессмертный полк» и традиционный Военно-морской парад должны пройти 26 июля, сказал президент России. Путин отметил, что шествие может быть перенесено ещё на месяц, если для участников будут сохраняться риски из-за эпидемии.

В этом году парад на 9 мая не состоялся в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции.