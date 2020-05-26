Владимир Путин назначил Парад Победы в Москве на 24 июня

Владимир Путин назначил Парад Победы в Москве на 24 июня13
- 26.05.2020, 16:54
- 2,860
Россия остается в лидерах по числу заразившихся коронавирусом.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к приуроченному к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе Параду Победы в Москве. Он запланирован на 24 июня. Трансляцию совещания вёл канал "Россия-24", передает «Радио Свобода».
Шествие «Бессмертный полк» и традиционный Военно-морской парад должны пройти 26 июля, сказал президент России. Путин отметил, что шествие может быть перенесено ещё на месяц, если для участников будут сохраняться риски из-за эпидемии.
В этом году парад на 9 мая не состоялся в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции.