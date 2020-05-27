Трамп анонсировал «мощные меры» против Китая 5 27.05.2020, 8:59

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ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

Президент США отреагировал на ситуацию в Гонконге.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни объявит о мерах в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме, сообщает nv.ua.

«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вам это покажется очень интересным, но я не буду говорить об этом сегодня, я скажу об этом через пару дней», — отметил Трамп.

Позже у него спросили, входят ли в эти меры санкции против Китая, на что Трамп ответил, что ожидается «нечто мощное».

LIVE: President Trump Delivers Remarks on Protecting Seniors https://t.co/mZgZeor5pL — The White House (@WhiteHouse) May 26, 2020

Напомним, в Гонконге начались акции протеста из-за закона о национальной безопасности, который хочет принять материковый Китай.

Этот закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.