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Трамп анонсировал «мощные меры» против Китая

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  • 27.05.2020, 8:59
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Трамп анонсировал «мощные меры» против Китая
ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: REUTERS

Президент США отреагировал на ситуацию в Гонконге.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни объявит о мерах в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме, сообщает nv.ua.

«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вам это покажется очень интересным, но я не буду говорить об этом сегодня, я скажу об этом через пару дней», — отметил Трамп.

Позже у него спросили, входят ли в эти меры санкции против Китая, на что Трамп ответил, что ожидается «нечто мощное».

Напомним, в Гонконге начались акции протеста из-за закона о национальной безопасности, который хочет принять материковый Китай.

Этот закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.


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