«Сиди и жди, выживешь ты или нет» 3 27.05.2020, 9:59

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

ИСТОЧНИК: TUT.BY

Жительнице Барановичей с положительным тестом на COVID-19 отказали в системном лечении.

Жительницу Барановичей с положительным тестом на Covid-19 отправили на самоизоляцию на три недели. После этого ей просто закроют больничный без проведения второго теста, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Живу в Барановичах, анализ на коронавирус сдала 18 мая, - пишет она. - 24 мая позвонили и сказали, что он положительный. На этом все. Так как болела у терапевта на больничном с того же 18 мая, больничный был до вчерашнего дня.

Вчера позвонила в санстанцию, они отправили в поликлинику, а те, в свою очередь, сказали, что этим занимается санстанция. В процессе метаний по телефонным номерам всё-таки выяснилось, что теперь я должна просто сидеть дома на больничном 21 день с момента взятия анализа, и все. По клиническим признакам мне просто закрывают потом больничный, никаких бумаг, мониторинга состояния. Если плохо, то надо вызывать скорую или врача на дом.

Второго теста никто делать не будет. Как узнать, что я выздоровела?

Горячая линия министерства постоянно занята, нигде получить ответы на вопросы нельзя. То есть, сиди и жди выживешь ты или нет".

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