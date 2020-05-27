Китайский юань обвалился после заявлений Помпео по Гонконгу 27.05.2020, 21:14

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США готовят санкции против китайских чиновников с контролем за транзакциями и блокировкой активов.

Китайский юань ускорил падение на офшорных торгах в среду на фоне решения Госдепа США признать Гонконг утратившим независимость от Китая.

Глава ведомства Майк Помпео сообщил конгрессу, что Гонконг больше не имеет автономности от китайского правительства, открыв американским законодателям дорогу для лишения региона специального статуса при торговле с США, передает finanz.ru.

«Разрушительное решение» принять закон о безопасности, позволяющий ввести в Гонконг силовиков из материкового Китая, - это «лишь один из шагов в серии мер, которые подрывают автономию и свободы Гонконга и собственные обещания Китая в адрес людей Гонконга в рамках Объединенной китайско-британской декларации», подписанной под эгидой ООН, констатировал Помпео.

На заявлениях главы Госдепа юань спикировал до отметки 7,1948 юаня за доллар, практически повторив минимумы торговой войны, показанные в сентябре прошлого года. За день юань потерял 0,3%, с начала недели на 0,7%.

США рассматривают широкий перечень санкций, чтобы наказать Китай за нападки на Гонконг, рассказали Bloomberg источники в администрации.

Минфин США может ввести контроль за транзакциями и заморозку активов для китайских чиновников, ответственных за решения по автономии. Кроме того, рассматриваются визовые ограничения для чиновников компартии.

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга во вторник заявил, что новые меры могут быть приняты уже на этой недели. «Вы услышите об этом до конца недели. О чем-то очень сильном, я думаю», - сказал Трамп.