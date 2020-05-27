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На грузовики, нарушившие COVID-правила, будут ставить трекеры

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  • 27.05.2020, 22:40
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На грузовики, нарушившие COVID-правила, будут ставить трекеры

Навигационные устройства будут прикрепляться к грузовым отсекам автомобилей на въезде в Беларусь.

На транспортные средства перевозчиков, чьи водители нарушили правила транзитных поездок по территории Беларуси, введенные в связи с коронавирусом, будут устанавливаться навигационные устройства, передает belmir.by.

Это предусмотрено постановлением cовмина от 25 мая 2020 года № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)». Документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале и вступает в силу с 7 июня.

Навигационные устройства будут прикрепляться к грузовым отсекам автомобилей на въезде в страну и сниматься с них на выезде.

Как поясняют в ГТК, это позволит таможенникам отслеживать передвижение транспортных средств по территории Беларуси в режиме реального времени.

Навигационные устройства также могут использоваться в качестве альтернативы таможенному сопровождению, которое таможенные органы вправе применять при выявлении признаков несоблюдения перевозчиками законодательства стран ЕАЭС.

Установленная альтернатива позволит сократить время на нахождение транспортных средств в зоне таможенного контроля, на совершение таможенных операций, а также сократить расходы субъектов хозяйствования.

Время наложения навигационных устройств составляет 5-15 минут. Этот процесс отработан в ходе пилотных проектов, проводимых таможенниками в течение года, отмечают в ГТК.

Напомним, новые правила транзитной перевозки грузов были установлены в связи с пандемией коронавируса постановлением Совмина от 25 марта 2020 года № 171.

В частности, водителей обязали двигаться лишь по дорогам, входящим в специально установленный этим документом перечень.

Они также должны покинуть территорию страны не позднее дня, следующего за днем въезда, исключая случаи, когда это невозможно из-за аварии, поломки, а также разгрузки, перегрузки груза, если это предусмотрено договором.


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