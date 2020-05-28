Белоруска: Я за честные выборы и чтобы Лукашенко снял свою кандидатуру 10 28.05.2020, 8:50

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Фото: svaboda.org

Пикет Тихановских стал самым массовым в Могилеве с 1994 года.

Команда кандидата протеста Светланы Тихановской провела пикет в Могилеве для сбора подписей в поддержку ее выдвижения - самый массовый с 1994 года, когда в Беларуси был введен институт президентства, сообщает «Радыё Свабода».

Сторонники Тихановской устроили пикет перед городским исполнительным комитетом.

«Я за честные выборы и за то, чтобы Лукашенко снял свою кандидатуру»

Четыре очереди желающих расписаться за Тихановскую растягивались на 40 метров на протяжении четырех часов. И молодые и старые люди стояли в них. Некоторые пришли с детьми. Все говорили, что ожидают от Тихановской таких перемен, «чтобы люди сами решали свою судьбу и чувствовали, что от них что-то зависит в их стране».

Музыка белорусских исполнителей играла в фоновом режиме на площади перед городским исполнительным комитетом. Бард Анатолий Кудласевич пел вживую.Тапки, ироничный символ предвыборной кампании Тихановской, лежали на столе возле столов, где люди оставляли подписи.

Молодая женщина часом стояла в очереди, чтобы оставить подпись.

«Я за честные выборы и за то, чтобы Лукашенко снял свою кандидатуру, - сказала она. - Главное не заставлять людей голосовать за кого-то. Я уже знаю, как это делается в школах и детских садах. Людей заставляют даже под угрозой увольнения. И многие отдают свой голос. Разве так должно быть?».

«Надоели одни и те же обещания»

Женщина пенсионного возраста говорит, что ожидает от Тихановской перемен, чтобы «ее внукам было бы легче, чтобы они могли собираться не по одному, а, по крайней мере, могли стоять и говорить и не оказаться за это в тюрьме».

«Надоели одни и те же обещания. Лукашенко говорит, но ничего не делает, - возмущается она . - Например, о коронавирусе. Я убеждена, что власти молчат о реальной ситуации. Если бы люди знали правду, они бы были более осторожными. И это было бы лучше для врачей».

«Нам нужно что-то изменить в нашей стране …»

Для большинства из тех, кто пришел подписать, авторитетом является не сама Тихановская, а ее муж - блогер Сергей Тихановский. Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации инициативной группы, поскольку он отбывал 15 суток ареста и не мог предoставить документы лично.

«А за кого еще? Кандидатов много, но только он молод и достоин внимания», - сказал мужчина средних лет, который привел свою семью на площадь под городским исполнительным комитетом.

«Он уже заслужил уважение тем, что поднял людей против системы», - продолжает он. «Я ожидаю любых перемен от него - главное не так, как сейчас».

Сама Светлана Тихановская на пикете не присутствовала. Ее муж, Сергей Тихоновский, прибыл в Могилев.

Он говорит, что люди, которые подписываются на его жену, знают, что ее могут снять в любое время, говоря, что «были нарушения».

«Это наиболее вероятно. Люди видят, что мы делаем в Интернете. Если нам скажут, что мы не справились, это будет конкретным свидетельством того, что выборы сфальсифицированы. На самом деле мы участвуем в них, чтобы показать, как они сфальсифицированы. Тот факт, что моя жена зарегистрирована, а не я, является одним из доказательств».