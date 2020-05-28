В Европе анонсировали испытания революционной беспилотной боевой машины 2 28.05.2020, 18:05

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фото: vpk.name

Эстонская компания Milrem Robotics замахнулась на мини-революцию в военном деле.

Компанию Milrem Robotics знают в качестве разработчика робототехнического комплекса THeMIS, представляющую собой весьма характерную для своего времени беспилотную гусеничную платформу, передает naked-science.ru.

Type-X (справа) и THeMIS (слева)

фото: Milrem Robotics

Однако есть у эстонцев и более амбициозный проект: не так давно стало известно, что Milrem Robotics работает над крупной беспилотной боевой машиной Type-X, внешне похожей на танк. Как стало известно сейчас, завершить строительство прототипа комплекса европейцы хотят уже к концу третьего квартала этого года. Испытания должны начать в октябре.

Предполагается, что масса боевой машины составит 12 тонн. Разработчики выбрали модульную концепцию: в качестве основного варианта полезной нагрузки выступает башня с 30-миллиметровой пушкой (возможна установка 50-миллиметрового орудия) и пулеметом калибра 7,62 миллиметра. Известно, что Type-X хотят оснастить гибридной дизель-электрической силовой установкой. При движении по шоссе машина сможет развивать до 80 километров в час.