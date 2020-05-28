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Богатейший человек мира раскрыл секрет успеха своей компании

  • 28.05.2020, 18:50
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Богатейший человек мира раскрыл секрет успеха своей компании
Джефф Безос
Фото: ЕРА

Forbes оценивает его состояние в 143 миллиарда долларов.

Основатель Amazon компании и самый богатый человек в мире Джефф Безос назвал главным фактором для компании постоянное внимание к клиентам. Об этом он рассказал в интервью Business Insider.

По его словам, если все внимание приковано к конкурентам, то можно очень быстро потерять мотивацию.

"Вы уже впереди — зачем вам бежать? Если же вы зациклены на клиентах, если это — ваша мотивация, то она очень устойчивая", — считает бизнесмен.

При этом он добавил, что даже клиенты лидирующей компании постоянно чем-то недовольны.

По мнению Безоса, главный вопрос, на который должен ответить каждый предприниматель: "Что не изменится за 10 лет?"

Он пояснил, что создатели компаний могут строить стратегии вокруг того, что останется стабильным на протяжении долгого периода.

Forbes оценивает состояние Джеффа Безоса в 143 миллиарда долларов. Ранее аналитики сервиса Comparisum спрогнозировали, что к 2026 году он сможет стать первым в мире долларовым триллионером.

В середине апреля рыночная капитализация Amazon составила 1,14 триллиона долларов, что стало рекордным показателем компании.


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