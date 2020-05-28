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Южная Корея возобновляет карантин из-за роста числа заболевших COVID-19

  • 28.05.2020, 21:40
Южная Корея возобновляет карантин из-за роста числа заболевших COVID-19
Фото: AFP

В стране вернут некоторые карантинные ограничения.

Южная Корея возобновляет действие некоторых карантинных мер из-за роста числа зараженных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Пак Нын Ху, сообщает DW.

В частности, в стране на две недели закроются музеи, парки и художественные выставки. За последние сутки в Южной Корее выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом.

Это самый большой ежедневный прирост за последние 53 дня. Общее число зараженных в Южной Корее достигло 11 344, 269 человек умерли.

Рост числа инфицированных связан с логистическим центром Coupang в городе Пучхоне, который не следовал основным рекомендациям, включая поддержание дистанции между людьми в его кафетерии.


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