В Дании создали робота, который берет анализы на коронавирус 29.05.2020, 12:52

Фото: sdu.dk

Он защитит медработников от контактов с потенциальными зараженными.

Исследователи робототехники из Университета Южной Дании разработали первый в мире полностью автоматический робот, способный брать мазки из горла для диагностики Covid-19, пишет nv.ua.

Прототип робота успешно выполнил мазки из горла на нескольких человек. Ученые из SDU Robotics уверяют, что такой робот необходим, чтобы медицинские работники не подвергались риску заражения.

С помощью специально разработанного одноразового инструмента для 3D-печати робот держит тампон и попадает в точное место в горле, из которого должен быть взят образец. Затем робот помещает тампон в стакан и прикручивает крышку, чтобы запечатать образец.

«Я был одним из первых, кого протестировал робот. Все прошло очень хорошо. Я все еще сижу здесь. Я был удивлен тем, как мягко роботу удалось поместить тампон в горле. Я боялся, что он ударит с силой, так что это был огромный успех», — признался профессор Тьюзиус Раджит Саваримуту из SDU Robotics.

Тиусиус Раджит Саваримуту руководит командой из десяти исследователей, которые круглосуточно работают в Лаборатории «Индустрия 4.0» в Университете Южной Дании, чтобы как можно быстрее разработать прототип, чтобы медицинский персонал избегал риска заражения, когда берет анализ из горла.

«Мы успешно продемонстрировали первый в мире полностью автоматический ватный тампон и предоставили доказательство концепции процессов в роботизированном ватном тампоне», — говорит Тьюзиус Раджит Саваримуту.

По мнению авторов разработки «существуют перспективы» в разработке робота для работы с мазком из горла, чтобы техника могла взять на себя работу по тампонированию горла как в отношении Covid-19, так и других заболеваний.

«В настоящее время медицинские работники проводят мазки на горло для Covid-19; но условия труда могут быть проблемой. Задача влечет за собой долгие рабочие дни монотонной работы. В то же время сотрудники нужны в других сферах», — отметили ученые.

Добавим, в марте Китае разработали систему выявления пациентов с COVID-19 при помощи компьютерной томографии на базе технологии искусственного интеллекта.

Использование компьютерных алгоритмов необходимо для того, чтобы отличить новый коронавирус от других разновидностей пневмонии.

Новая система распознавания была создана для более точного распознавания COVID-19 и других видов вирусной пневмонии на фоне строгих клинических требований в противоэпидемической борьбе.

В данный момент система проходит опытную эксплуатацию в Национальном суперкомпьютерном центре в Тяньцзине, который является разработчиком первого в Китае суперкомпьютера Tianhe-1. По словам главы исследовательской группы Сюй Бо, новая система поможет в анализе КТ-изображений у пациентов с COVID-19.