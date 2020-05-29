«Вместе лежат как с положительными, так и с отрицательными результатами на коронавирус» 29.05.2020, 23:06

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Как случчанка с симптомами коронавируса лечилась в «инфекционке».

Случчанка Ангелина [имя изменено по просьбе героини] две недели лежала в инфекционном отделении Слуцка. У неё была правосторонняя пневмония. Сейчас девушка находится на самоизоляции и уже больше недели ждёт результата теста на коронавирус. Она рассказала «Кур`еру», как проходило лечение, какая атмосфера царит в отделении:

Невысокая температура и кашель

Первое время меня беспокоил лишь небольшой кашель. Температуры не было. Я оставалась дома, поскольку знаю, что больничный лист без температуры не дают. Спустя два дня поднялась невысокая температура — 37,4 °C. Сразу же, вечером 8 мая, я обратилась в поликлинику в кабинет № 105. Проведя осмотр, врач отправил сделать снимок и сдать анализ крови. На снимке показало правостороннее воспаление лёгких.

Хочу отметить, что за всё время болезни у меня не было высокой температуры. Максимальной была та, с которой я обратилась к врачу. Если бы снимок не показал пневмонию, то никаких других симптомов у меня не было. Небольшой кашель можно было списать на весеннюю аллергию.

Нестандартный обход, много пациентов

Тут же вечером меня положили в 3-е инфекционное отделение. По моим наблюдениям, в тот же день только в наше отделение положили ещё 19 человек (!). Моя палата заполнилась буквально за полчаса (!). В палате все лежали с одинаковыми симптомами. Вместе лежат как с положительными, так и с отрицательными результатами на коронавирус. Инфекционное отделение считается «грязной» зоной и всех сразу расценивают как «плюсов».

Через некоторое время в палату пришёл доктор. Побеседовал с каждым пациентом и ушёл делать назначения. О том, кому и какое лечение назначено, мы узнавали у медсестёр.

Людей очень много. Ситуация необычная, поэтому ждать традиционного обхода с прослушиванием лёгких и обсуждением анализов не приходилось. Каждый день в палату заходил врач, узнавал о нашем состоянии и уходил делать назначение в «чистую зону».

«Скупая» информация о здоровье и поддержка медсестёр

Информация о состоянии здоровья давалась крайне скупо. Задаёшь вопрос — получаешь размытый ответ, после которого вопросов становилось ещё больше. Но палата у нас собралась весёлая, и мы не унывали. Все хорошо себя чувствовали, и медсёстры нас успокаивали. Мол, хорошо, что доктор к нам часто не ходит, значит, у нас всё в порядке. По их словам, пациентов много, а докторов мало. Основное внимание врачи уделяли тяжелобольным.

Почему информация о здоровье была скупой? Потому что врач приходит в «грязную» зону в защитном костюме. Карта остаётся в «чистой» зоне и упомнить информацию о всех сложно. Поначалу как-то с сочувствием это воспринимается. Но потом от этого неведения тебе становится не по себе, ты ещё больше начинаешь «приставать» к врачу с вопросами. Тем самым мешаешь ему работать и себя неудобно чувствуешь.

Как проходило лечение

Сначала я лежала в 3-м отделении, потом перевели в 4-е отделение. Это было связано с технической составляющей: во все палаты проводили кислород.

Лечили пневмонию двумя видами антибиотиков. Дополнительно прописали поддерживающую терапию для желудка. В больнице я пробыла 14 дней. Лечение прошло успешно. Повторная компьютерная томография не показала никаких изменений в лёгких. Анализы тоже были хорошими. В итоге меня отправили домой на самоизоляцию как контакт 1-го уровня (все больные, проходившие лечение в инфекционном отделении, считаются контактами 1-го уровня).

Про тесты на коронавирус и их потерю

Мои результаты тестов на коронавирус до сих пор неизвестны. Первый мазок взяли 9 мая, второй — 20 мая. Как оказалось, результат первого теста потерялся, а второго — ещё не пришёл. Врачи по поводу потери результата анализа ничего не говорили. Я думаю, они и сами не в курсе, как так вышло. Они просто выполняют свою работу. А в каждой работе есть нюансы.

В обоих случаях у меня брали мазок. Экспресс-тест мне не делали. Почему-то их не хотят особо использовать. Может, не хотят портить статистику, а может, посчитали, что на меня не стоит тратить этот тест, поскольку я всё равно после пневмонии не могу быть донором плазмы примерно полгода.

Самоизоляция и связь с врачами

Сейчас я нахожусь на самоизоляции. Со мной постоянно держат связь. Один раз приезжал врач в защитном костюме. Вчера звонили, интересовались самочувствием. Мне сказали, что если будет положительный тест, то позвонят и сообщат. Не знаю, сообщают ли, если результат теста отрицательный… Приходится ждать и быть в неведении.

Про бодрых санитарок и благодарность врачам

Я пришла в больницу после работы, и меня сразу положили вечером без вещей. Спасибо большое сотрудникам отделения, что пошли навстречу и принесли передачу от мужа, несмотря на позднее время. Да и в целом хочется выразить благодарность всем врачам и медсёстрам Слуцкой ЦРБ. Санитарки — вообще герои! В защитных костюмах так бодро мыть пол — это дорогого стоит!