«Стоп таракан!»: В Лиде в поддержку Тихановских выстроилась огромная очередь 12 30.05.2020, 12:44

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(Обновлено) Пикеты по сбору подписей также проходят в Дзержинске, Минске и Светлогорске.

Пикеты в поддержку Сергея и Светланы Тихановских проходят в Дзержинске, Лиде, Минске, Светлогорске, сообщает телеграм-канал «Баста!».

В Лиде пикет по сбору подписей за кандидата протеста Светлану Тихановскую проходит на проспекте Победы в центре города.

Как сообщил «Радыё Свабода» местный активист Денис Рудевич, еще до начала пикета пришло около ста человек. Люди продолжают приходить и стоять в огромной очереди с соблюдением социальной дистанции. Сбор подписей будет проходить с 12:00 до 16:00.

Участники пикета сообщают, что уже собралось более 700 человек. Вчерашняя провокация властей в Гродно только разозлила людей.

Пикеты по сбору подписей также проходят в Дзержинске, Минске, Бресте и Светлогорске.

29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата протеста Светланы Тихановской задержали ее мужа и главу инициативной группы блогера Сергея Тихановского.

Лучшая поддержка для арестованного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 30 и 31 мая смотрите здесь.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.

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