закрыть
31 мая 2020, воскресенье, 12:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске зараженных COVID-19 учителей отправляют в школы принимать экзамены

3
  • 31.05.2020, 9:55
  • 3,533
В Минске зараженных COVID-19 учителей отправляют в школы принимать экзамены

Детям с подозрением на инфекцию отказывают в тестах.

Зараженных Covid-19 учителей принудительно отправляют в школы принимать экзамены. Детям, у которых подозревают заражение, не делают тесты, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«В Минске не хватает учителей, поэтому всех учителей, болеющих коронавирусом вынуждают идти принимать экзамены, - пишет читатель канала. - Что это, как не умышленное заражение детей?

В школе №9 Минска в 9-м классе болеют дети, тест на коронавирус сделать проблематично. Дети контактировали с заболевшими учителями, а сдавать экзамены гонят всех. Кто будет отвечать за здоровье наших детей?».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра Наталья Радина