В Минске зараженных COVID-19 учителей отправляют в школы принимать экзамены

В Минске зараженных COVID-19 учителей отправляют в школы принимать экзамены3
- 31.05.2020, 9:55
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Детям с подозрением на инфекцию отказывают в тестах.
Зараженных Covid-19 учителей принудительно отправляют в школы принимать экзамены. Детям, у которых подозревают заражение, не делают тесты, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«В Минске не хватает учителей, поэтому всех учителей, болеющих коронавирусом вынуждают идти принимать экзамены, - пишет читатель канала. - Что это, как не умышленное заражение детей?
В школе №9 Минска в 9-м классе болеют дети, тест на коронавирус сделать проблематично. Дети контактировали с заболевшими учителями, а сдавать экзамены гонят всех. Кто будет отвечать за здоровье наших детей?».
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