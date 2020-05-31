81-летняя белоруска растрогала людей на встрече с Тихановским в Гродно 7 31.05.2020, 10:04

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Фото: tut.by

Ради этой встречи Галина Андрейчик ехала в центр города с почтальоном.

81-летняя Галина Филлиповна Андрейчик на встречу с блогером Сергеем Тихановским в Гродно приехала с почтальоном: говорит, семья была занята важным событием — выпускным из начальной школы внука, — а на пикет пожилой женщине очень хотелось. Тогда она попросила местную сотрудницу почты подвезти — и поехала с окраины города в центр. Говорит, так спешила и волновалась, что забыла свою трость, а ходит ведь с трудом. В итоге у нее получилось поговорить с блогером — и стать трогательной «звездой» встречи, пишет tut.by.

Напомним, 29 мая в Гродно проходил пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую, на который приехал пообщаться с жителями областного центра и блогер Сергей Тихановский.

Фото: tut.by

Но до брутального задержания на пикете все происходило так же, как и в других городах: сбор подписей, общение и селфи. Галина Филипповна какое-то время стояла в стороне. Но Сергей, так получилось, сам подошел к бабушке, люди расступились — и она начала говорить. Своими словами она растрогала и самого Тихановского, и людей, стоявших рядом, и белорусов, смотревших стрим с пикета.

— Я посмотрела ваши стримы и поняла, что ведь не было такого развала, как он допустил. Поэтому спасибо, что вы вышли на улицу. Не бойтесь. Не бойтесь, — повторяет женщина. — Если я умру, я все же буду знать, что сделала глоток свободы. Спасибо, деточка, спасибо, сыночек.

Люди зааплодировали, Тихановский проводил Галину Филипповну к столику, где собирали подписи, чтобы та оставила и свою.

Фото: tut.by

Назавтра, вспоминая свою речь на пикете, Галина Филипповна говорит, что все получилось спонтанно и сумбурно.

Она уже несколько раз пересмотрела стрим с той встречи, а потом и кадры задержания блогера. Говорит, разволновалась и сейчас сильно переживает за задержанных.

А еще сожалеет, что не подготовилась как следует.

— Мне не было страшно, я не боялась, внутри, кажется, была очень спокойная, но только почему-то предательски тряслись ноги и руки, — вспоминает женщина.

Галина Филипповна — кандидат экономических наук. Рассказывает, что работала и в Купаловском университете, и в медуниверситете, и в других вузах Гродненщины. Читала лекции сначала по политэкономии, а потом по экономике. На пенсию вышла только в 2011 году, когда сильно заболела. А до этого активно преподавала и занималась научной деятельностью. И сейчас, несмотря на болезни и операции — ноги плохо ходят, пальцы не слушаются, — старается быть активной. Насколько получается. Во всяком случае, Сеть спасает: сын купил планшет и женщина стала активно осваивать интернет. Например, просмотрела все ролики на YouTube-канале Тихановского. Говорит, что стала его сторонницей и преданной фанаткой. А еще, благодаря видеороликам блогера, она смогла увидеть, как живут люди в больших городах и маленьких деревнях.

— Там же нищета, посмотрите, какая, — говорит Галина Филипповна.

Фото: tut.by

Сама она на материальное положение не жалуется. Имея более 50 лет общего трудового стажа, получает, как говорит, достойную пенсию. Но вот что касается других людей ее возраста, она, послушав выступление людей, говорит, удивлялась и зарплатам, и маленьким пенсиям. Женщина только качает головой и говорит, что не представляет, как живут другие. Ей же помогают дети.

— Мы ей говорим, чтобы тратила свои деньги на себя, — улыбается сын женщины Дмитрий. Живут они большой семьей в доме в микрорайоне Зарица на окраине города.

Галина Филипповна кокетливо рассказывает, что недавно в интернет-магазине заказала новые платья. Но признается, что мысли заняты отнюдь не новой одеждой — больше она думает о ситуации в стране, о положение экономики и говорит, что недовольна принципами управления.

Рассказывает, что видит Беларусь в будущем парламентской республикой с конституцией 1994 года. Также, уверена, что люди и местную власть будут выбирать самостоятельно. Но доживет ли до таких перемен — не уверена.

— Муж мой умер, так и не дождавшись ничего, — вздыхает бабушка и вспоминает, как в 90-е люди жили с «какой-то надеждой на что-то новое и хорошее».

— Может быть, и не было достатка, но была какая-то другая атмосфера. Вот это важно, — рассуждает Дмитрий.

Фото: tut.by

— А сейчас что?

А сейчас бабушка следит за избирательной кампанией и поездками по Беларуси Тихановского.

— Только трудно набирать на компьютере, а так я YouTube пересмотрела все-все встречи Тихановского. Он же для меня стал как родной, я его и на встрече сыном назвала, — улыбается Галина Филипповна.

Сейчас в семье только и обсуждений вчерашнего инцидента с задержанием блогера. Сын Дмитрий вздыхает с сожалением: не успели с его сыном, внуком Галины Филипповны, пообщаться с Тихановским.

— Слишком поздно стартанули с выпускного и тренировки. Бабушка уже выступила, мы смотрели в интернете. А потом случился брутальный разгон.

В семье спонтанным выступлением Галины Филипповны гордятся и полностью поддерживают ее позицию.

Фото: tut.by

— Знаете, я ведь болею, и все мысль крутится, что вот-вот умру. А потом спрашиваю себя: какая у меня гражданская позиция? Что я сделала, чтобы что-то изменить? И так я решила, что должна рассказать всем о том, что чувствую, донести свои мысли и обратиться к народу. Поэтому и попросила отвезти меня на площадь Советскую, где проходят пикеты. Я увидела много молодых людей, которые хотят что-то изменить, которые хотят жить нормально. И я хочу. Доживу, детки?

Фото: tut.by

Лучшая поддержка для задержанного в Гродно блогера Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергея Тихановского – присутствие на пикетах, которые проводятся по всей стране в его поддержку.

Подробное расписание пикетов в Минске и регионах Беларуси на 31 мая смотрите здесь.

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