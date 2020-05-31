закрыть
31 мая 2020, воскресенье, 8:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую

7
  • 31.05.2020, 8:13
  • 7,151
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую

Лучшая поддержка для народного блогера Тихановского — присутствие на легальных пикетах по сбору подписей.

31 мая вы можете принять участие в легальных пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую во всех областных центрах Беларуси. Начало – в 12:00.

Расписание пикетов на 31 мая в Минске

Минск - главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей). 12:00

Расписание пикетов на 31 мая в областных центрах

Брест - площадь Ленина. 12:00

Витебск - бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А). 12:00

Гомель - универмага "Гомель" (ул. Советская, 60). 12:00

Гродно - Советская площадь. 12:00

Могилев - ул. Ленинская, 29. 12:00

Не забудьте маски, паспорт и тапки! Cтоп таракан!

Свободу Сергею Тихановскому и другим задержанным!

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.


популярное за неделю

Мнение

31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра Наталья Радина