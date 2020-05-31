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Эрдоган проиграл бы оппозиционному мэру Стамбула в случае проведения выборов

  • 31.05.2020, 11:45
Эрдоган проиграл бы оппозиционному мэру Стамбула в случае проведения выборов

Об этом говорят результаты опроса общественного мнения в Турции.

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу мог бы победить турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с достаточно комфортным отрывом в случае проведения президентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Евразийского центра изучения общественного мнения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ahval.

Чуть более 40% участников опроса заявили, что проголосовали бы за Эрдогана, в то время как 45,5% предпочли бы видеть президентом Имамоглу, избранного мэром от главной оппозиционной Республиканской народной партии в прошлом году.

В целом 46,9% опрошенных заявили, что не будут голосовать за Эрдогана, если он будет баллотироваться на второй срок, в то время как 39,2% заявили, что будут голосовать.

Имамоглу был избран мэром Стамбула от главной оппозиционной Республиканской народной партии на повторных выборах в июне. Хотя он выиграл у провластного кандидата на очередных местных выборах в марте, результат голосования отменили по требованию Партии справедливости и развития Эрдогана.

Успех Имамоглу на выборах мэра и его поддержка среди избирателей привели к комментариям, что он может стать следующим президентом Турции.

Опрос также показал, что правящая Партия справедливости и развития, которая единолично формирует правительства в Турции с 2002 года, в случае проведения парламентских выборов не смогла бы сформировать абсолютное большинство, сообщает Turkish Minute.

Так, партия Эрдогана может рассчитывать на 34,5% голосов по всей стране, тогда как для формирования однопартийного правительства нужно 45%. За оппозиционную РНП готовы голосовать 30,6% опрошенных.


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