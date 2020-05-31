«Неделю назад подтвердили COVID-19, а врач закрывает больничный объясняя это приказом Минздрава» 31.05.2020, 12:30

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Белорусские поликлиники получили новые правила тестирования на коронавирус.

Белорусы рассказали, что им на 21-й день после контакта с инфицированными закрывают больничный, несмотря на болезнь, пишет kp.by.

- Помогите. Мы ничего не понимаем и не знаем, куда стучаться. Медики хоть и рады помочь, но говорят о каком-то новом приказе Минздрава, - такое сообщение пришло от Марины из Лиды. - Мы с семьей - пожилые родители, я с мужем и двое наших детей - живем в одном доме. 11 мая маму положили в больницу и подтвердили у нее коронавирус. Всех домашних признали контактами первого уровня, взяли мазки и обязали оставаться на самоизоляции. Через несколько дней сказали, что результаты отрицательные. Но до конца 14 дневного срока с момента последнего контакта с мамой обязали оставаться дома. Как и положено, к концу этого срока, к нам приехали снова и взяли контрольные мазки. Это было 21 мая. А 24 мая нам позвонили и сказали, что у меня, двоих моих детей и у отца положительные результаты. Мы переносим болезнь не тяжело - заложенность носа, кашель, потеря обоняния - и нас оставили лечиться дома. И вот два дня назад к нам приехала доктор и сказала, что в понедельник мне нужно прийти в поликлинику, чтобы закрыть больничный.

Мы опешили - как это возможно. Ведь несколько дней назад у нас официально подтвердился коронавирус. Мы ковидные больные.

Как рассказала Марина, в ответ на ее возмущение врач ответила, что в поликлинику пришел новый приказ из Минздрава, и по нему делать повторные мазки ковидным пациентам, которые в последний раз контактировали с инфицированными 21 день назад, больше не надо.

- Как пояснила врач, по новым правилам не важно, какой был мой тест - положительный или отрицательный. В понедельник (1 июня. - Ред.) действительно будет 21 день с момента последнего контакта с заболевшей мамой. Но ведь мы болеем! Мы можем заразить других людей! А нас отправляют на работу, а детей - в детсад. Мы не хотим стать причиной болезни других людей. И еще мне страшно за детей. Попросила врача приехать, чтобы их послушали. Нам пошли на встречу. Медик приехала, послушала детей… Нам, если мы так категорично боимся и не хотим выходить на работу, предложили брать отпуск за свой счет или неиспользованные отгулы. Но если их нет? При этом детей и семью как-то надо содержать. Мы ведь просим законный больничный и не хотим подвергать опасности других людей. При этом на работе нас сейчас буквально боятся и не хотят видеть. Мы в шоке. Не понимаем, что делать, не знаем, к кому идти за помощью, опасаемся за здоровье свое и своих детей и не понимаем, о каком новом приказе Минздрава говорят медики.

Теперь больничный могут закрыть и с последним положительным мазком на коронавирус

Журналисты попытались разобраться в ситуации. Первым делом стали искать новые приказы Минздрава. Последний из них - №577 от 21 мая, который вносит изменения в приказ в №488 от 24.04.2020. Речь в документе идет о правилах оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

Изменения, которые вносит приказ, в том числе прописывают новые правила и сроки проведения мазков на коронавирус и экспресс-тесты на антитела к коронавирусной инфекции. Там же прописано, кому и когда нужно закрывать больничный. В пункте 11.2 указано, что лабораторному исследования на инфекцию COVID-19 подлежат контакты первого уровня и пациенты с инфекцией COVID-19.

У Марины из Лиды и еще у троих членов ее семьи коронавирус официально подтвержден. И, по ее словам, проходит в легкой форме. В этом же пункте приказа прописан порядок работы с пациентами с различной формой и течением инфекции. В графе «легкая форма»:

«Повторное тестирование (экспресс-тест) на 14 сутки или после исчезновения клинических симптомов. Если экспресс-тест отрицательный - закрытие листка нетрудоспособности; если экспресс-тест положительный - закрытие листка нетрудоспособности на 21 день от момента контакта».

Вот он - тот самый пункт про 21 день! То есть, получается, что теперь даже с подтвержденным коронавирусом, но при условии, что с момента последнего контакта пациента с человеком, от которого он заразился, прошел 21 день, его можно отправлять на работу?

Но ведь в случае с Мариной, первый тест был отрицательный, а с момента выявления у нее коронвируса прошла всего неделя…

Официально: «21 день будет отсчитываться с того дня, когда у человека подтвержден диагноз»

За разъяснениями журналисты обратились в Минздрав.

Там подтвердили, что нововведения действительно есть. И дополнительных тестов действительно не будут делать. Но в случае, если у человека подтвержден коронавирус, 21 день будет отсчитываться с того дня, когда у человека подтвержден диагноз, а не от дня контакта.

- Марина являлась контактом первого уровня по инфекции COVID-19 с 11 мая, однако с 21 мая, после того, как были выполнены мазки, которые показали положительный результат, она перешла в категорию пациентов. В этом случае отсчет времени надо осуществлять не с 11, а с 22 мая. Данная ситуация взята на контроль в Минздраве и будет дополнительно разъяснена врачам на местах, - прокомментировал ситуацию начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев.

Какие еще изменения внес новый приказ Минздрава

Для постановки диагноза «коронавирус» теперь необязательно делать мазок

Приказ Минздрава №557 внес изменения и по поводу оказания помощи коронавирусным пациентам.

Так, например, в нем прописаны обновленные клинико-лабораторные критерии постановки диагноза COVID-19. Теперь для этого достаточно наличия у пациента хотя бы одного из нижеперечисленных пунктов.

- Однократный положительный тест ПЦР (мазок) на коронавирус.

- Типичная рентгенологическая симптоматика (по результатам КТ) и клиническая картина, в том числе в сочетании с положительным тестом лабораторной диагностики, в том числе экспресс-тестом на антитела к коронавирусу.

- Два положительных теста серологической диагностики с интервалом не менее суток. Речь идет об экспресс-тестах на антитела к COVID-19, которые показали наличия иммуноглобулина М. Он свидетельствует об острой стадии заболевания.

Напомним, до этого COVID-19 подтверждали только у тех пациентов, у которых помимо прочих симптомов, обязательно был положительный результат ПЦР-теста, то есть мазка.

Пациентам с коронавирусом будут проводить профилактику тромбозов, а для их лечения будут применять препарат с Фавипиравиром

Приказом №557 дополнили подходы к лечению пациентов с тяжелой и среднетяжелыми формами коронавируса. Теперь таким пациентам могут назначать препарат с действующим веществом фавипиравир.

Изначально этот препарат создали для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами, однако пока не изобретут лекарство от коронавируса, для лечения пациентов с COVID-19 его тоже будут использовать. Такой же опыт применяют для лечения коронавирусных пациентов в Китае и Японии.

Еще один важный момент. Согласно новому приказу, пациентам с COVID-19, у которых нет противопоказаний, и которые оказались в больнице, будут давать препараты, препятствующие развитию тромбозов. Основания для этого у медиков такие: на фоне коронавирусной пневмонии у пациентов нередко развивается тромбоэмболия мелких и крупных легочных артерий.