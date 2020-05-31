закрыть
31 мая 2020, воскресенье, 13:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Неделю назад подтвердили COVID-19, а врач закрывает больничный объясняя это приказом Минздрава»

  • 31.05.2020, 12:30
  • 1,887
«Неделю назад подтвердили COVID-19, а врач закрывает больничный объясняя это приказом Минздрава»

Белорусские поликлиники получили новые правила тестирования на коронавирус.

Белорусы рассказали, что им на 21-й день после контакта с инфицированными закрывают больничный, несмотря на болезнь, пишет kp.by.

- Помогите. Мы ничего не понимаем и не знаем, куда стучаться. Медики хоть и рады помочь, но говорят о каком-то новом приказе Минздрава, - такое сообщение пришло от Марины из Лиды. - Мы с семьей - пожилые родители, я с мужем и двое наших детей - живем в одном доме. 11 мая маму положили в больницу и подтвердили у нее коронавирус. Всех домашних признали контактами первого уровня, взяли мазки и обязали оставаться на самоизоляции. Через несколько дней сказали, что результаты отрицательные. Но до конца 14 дневного срока с момента последнего контакта с мамой обязали оставаться дома. Как и положено, к концу этого срока, к нам приехали снова и взяли контрольные мазки. Это было 21 мая. А 24 мая нам позвонили и сказали, что у меня, двоих моих детей и у отца положительные результаты. Мы переносим болезнь не тяжело - заложенность носа, кашель, потеря обоняния - и нас оставили лечиться дома. И вот два дня назад к нам приехала доктор и сказала, что в понедельник мне нужно прийти в поликлинику, чтобы закрыть больничный.

Мы опешили - как это возможно. Ведь несколько дней назад у нас официально подтвердился коронавирус. Мы ковидные больные.

Как рассказала Марина, в ответ на ее возмущение врач ответила, что в поликлинику пришел новый приказ из Минздрава, и по нему делать повторные мазки ковидным пациентам, которые в последний раз контактировали с инфицированными 21 день назад, больше не надо.

- Как пояснила врач, по новым правилам не важно, какой был мой тест - положительный или отрицательный. В понедельник (1 июня. - Ред.) действительно будет 21 день с момента последнего контакта с заболевшей мамой. Но ведь мы болеем! Мы можем заразить других людей! А нас отправляют на работу, а детей - в детсад. Мы не хотим стать причиной болезни других людей. И еще мне страшно за детей. Попросила врача приехать, чтобы их послушали. Нам пошли на встречу. Медик приехала, послушала детей… Нам, если мы так категорично боимся и не хотим выходить на работу, предложили брать отпуск за свой счет или неиспользованные отгулы. Но если их нет? При этом детей и семью как-то надо содержать. Мы ведь просим законный больничный и не хотим подвергать опасности других людей. При этом на работе нас сейчас буквально боятся и не хотят видеть. Мы в шоке. Не понимаем, что делать, не знаем, к кому идти за помощью, опасаемся за здоровье свое и своих детей и не понимаем, о каком новом приказе Минздрава говорят медики.

Теперь больничный могут закрыть и с последним положительным мазком на коронавирус

Журналисты попытались разобраться в ситуации. Первым делом стали искать новые приказы Минздрава. Последний из них - №577 от 21 мая, который вносит изменения в приказ в №488 от 24.04.2020. Речь в документе идет о правилах оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

Изменения, которые вносит приказ, в том числе прописывают новые правила и сроки проведения мазков на коронавирус и экспресс-тесты на антитела к коронавирусной инфекции. Там же прописано, кому и когда нужно закрывать больничный. В пункте 11.2 указано, что лабораторному исследования на инфекцию COVID-19 подлежат контакты первого уровня и пациенты с инфекцией COVID-19.

У Марины из Лиды и еще у троих членов ее семьи коронавирус официально подтвержден. И, по ее словам, проходит в легкой форме. В этом же пункте приказа прописан порядок работы с пациентами с различной формой и течением инфекции. В графе «легкая форма»:

«Повторное тестирование (экспресс-тест) на 14 сутки или после исчезновения клинических симптомов. Если экспресс-тест отрицательный - закрытие листка нетрудоспособности; если экспресс-тест положительный - закрытие листка нетрудоспособности на 21 день от момента контакта».

Вот он - тот самый пункт про 21 день! То есть, получается, что теперь даже с подтвержденным коронавирусом, но при условии, что с момента последнего контакта пациента с человеком, от которого он заразился, прошел 21 день, его можно отправлять на работу?

Но ведь в случае с Мариной, первый тест был отрицательный, а с момента выявления у нее коронвируса прошла всего неделя…

Официально: «21 день будет отсчитываться с того дня, когда у человека подтвержден диагноз»

За разъяснениями журналисты обратились в Минздрав.

Там подтвердили, что нововведения действительно есть. И дополнительных тестов действительно не будут делать. Но в случае, если у человека подтвержден коронавирус, 21 день будет отсчитываться с того дня, когда у человека подтвержден диагноз, а не от дня контакта.

- Марина являлась контактом первого уровня по инфекции COVID-19 с 11 мая, однако с 21 мая, после того, как были выполнены мазки, которые показали положительный результат, она перешла в категорию пациентов. В этом случае отсчет времени надо осуществлять не с 11, а с 22 мая. Данная ситуация взята на контроль в Минздраве и будет дополнительно разъяснена врачам на местах, - прокомментировал ситуацию начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев.

Какие еще изменения внес новый приказ Минздрава

Для постановки диагноза «коронавирус» теперь необязательно делать мазок

Приказ Минздрава №557 внес изменения и по поводу оказания помощи коронавирусным пациентам.

Так, например, в нем прописаны обновленные клинико-лабораторные критерии постановки диагноза COVID-19. Теперь для этого достаточно наличия у пациента хотя бы одного из нижеперечисленных пунктов.

- Однократный положительный тест ПЦР (мазок) на коронавирус.

- Типичная рентгенологическая симптоматика (по результатам КТ) и клиническая картина, в том числе в сочетании с положительным тестом лабораторной диагностики, в том числе экспресс-тестом на антитела к коронавирусу.

- Два положительных теста серологической диагностики с интервалом не менее суток. Речь идет об экспресс-тестах на антитела к COVID-19, которые показали наличия иммуноглобулина М. Он свидетельствует об острой стадии заболевания.

Напомним, до этого COVID-19 подтверждали только у тех пациентов, у которых помимо прочих симптомов, обязательно был положительный результат ПЦР-теста, то есть мазка.

Пациентам с коронавирусом будут проводить профилактику тромбозов, а для их лечения будут применять препарат с Фавипиравиром

Приказом №557 дополнили подходы к лечению пациентов с тяжелой и среднетяжелыми формами коронавируса. Теперь таким пациентам могут назначать препарат с действующим веществом фавипиравир.

Изначально этот препарат создали для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами, однако пока не изобретут лекарство от коронавируса, для лечения пациентов с COVID-19 его тоже будут использовать. Такой же опыт применяют для лечения коронавирусных пациентов в Китае и Японии.

Еще один важный момент. Согласно новому приказу, пациентам с COVID-19, у которых нет противопоказаний, и которые оказались в больнице, будут давать препараты, препятствующие развитию тромбозов. Основания для этого у медиков такие: на фоне коронавирусной пневмонии у пациентов нередко развивается тромбоэмболия мелких и крупных легочных артерий.


популярное за неделю

Мнение

31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
31 мая во всех областных центрах пройдут пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую
Задержание Сергея Тихановского незаконно
Задержание Сергея Тихановского незаконно Виктор Бабарико
Официальное заявление
Официальное заявление Светлана Тихановская
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра
Трусливый Лукашенко устроил спектакль погорелого театра Наталья Радина