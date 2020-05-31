Минчанин: Тихановский может повести людей за собой 1 31.05.2020, 13:42

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Фото: «Наша Ніва»

Белорус рассказал, что думает о блогере.

Сегодня легальные пикеты по сбору подписей за Светлану Тихановскую проходят во всех областных центрах Беларуси.

Минчанин на пикете рассказал, что думает о Лукашенко и Тихановском:

«Лукашенко - это самый настоящий больной человек, это видно и без психиатра. Нами уже 26 лет правит маньяк. Любой кандидат выглядит лучше и достойнее его. Сергей Тихановский - человек напористый, может повести людей за собой».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с легальных пикетов.