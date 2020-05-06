Фотофакт: «Скорые» на улицах Минска 2 6.05.2020, 21:52

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фото: Telegram-канал "Баста!"

Медики проверяют зараженных COVID-19 и госпитализируют больных.

Новые фото из Минска публикует Telegram-канал "Баста!". Медики проверяют состояние зараженных Covid-19 жителей города, которые находятся на самоизоляции. Некоторых из них госпитализируют.

Фото сделаны сегодня возле домов, расположенных по адресам: улица Гамарника, 2, улица Коласа, 8, улица Неманская, 83, улица Скрипникова, 1, улица Сурганова, 51, проспект газеты "Звязда", 23.

Также, по сообщениям читателей, "скорые" были замечены во дворах домов по адресам: улица Тимошенко, 12, улица Рогачевская, 19, улица Волгоградская, 9, улица Кедышко, 23, улица Курсанта Гвишиани, 6, улица Хоружей, 14, переулок Корженевского, 20.

фото: Telegram-канал "Баста!"

фото: Telegram-канал "Баста!"

фото: Telegram-канал "Баста!"

фото: Telegram-канал "Баста!"

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