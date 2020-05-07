Видеофакт: Как выглядит космодром для нового полета человека на Луну 2 7.05.2020, 13:03

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Фото: Twitter/julia_bergeron

NASA несколько лет готовило стартовую площадку для ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion.

Аэрокосмическое управление США сообщило о готовности стартовой площадки LC-39B на космодроме в штате Флорида в запуску первой миссии по новой лунной программе Artemis. Видео с инфраструктурой размещено на сайте NASA, пишет liga.net.

Управление несколько лет модифицировало и модернизировало стартовую площадку для ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion. Инженеры заменили или модернизировали подсистемы площадок, использовавшихся для легендарной программы Apollo и запусков Space Shuttle.

Башня системы подавления звука вмещает теперь примерно 1500 кубометров воды, чего достаточно для заполнения 27 средних плавательных бассейнов. При зажигании и старте ракеты эта вода сбрасывается на пусковую установку и внутрь отводящего желоба менее чем за 30 секунд.

Было удалено и заменено около 400 км медных кабелей на почти 100 км оптоволоконного кабеля.

Каждая из трех башен-громоотводов по периметру площадки теперь имеет высоту около 200 м.

Отремонтированный пламенный желоб - размером с полтора футбольных поля - и новый дефлектор пламени будут во время запуска подвергаться воздействию температуры до 1200*С. Туда было уложено более 96 000 термостойких кирпичей.

Все еще идут работы над новым резервуаром для жидкого водорода, а также системой аварийного выхода для экипажа Artemis II (первого пилотируемого запуска).