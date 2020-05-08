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Фельдшера из Лиды осудили на семь суток

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  • 8.05.2020, 13:45
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Фельдшера из Лиды осудили на семь суток
Павел Палейчик

Еще один медик ожидает приговора.

Фельдшеру лидской станции скорой помощи Павлу Палейчику присудили 7 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Решение озвучили в суде Лидского района 8 мая, передает «Радыё Свабода».

Павла Палейчика задержали вечером 7 мая. Ранее он рассказывал, что проблемы начались еще до мероприятия. В группе в «Вайбере» он возмутился тем, что к пациенту с подозрением на COVID-19 медиков послали без средств защиты. Потом фельдшер обратился к волонтерам с просьбой помочь респираторами.

Кроме него, в Лиде задержали еще одного медика – Олега Кравцова.


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