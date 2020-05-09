Узник лагеря смерти: На парад звали, не пошел 9.05.2020, 21:34

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Фото: tut.by

Николай Захарченко встретил День Победы дома: ради жены, дочек и внучек.

В 11 утра, когда у стелы начинается парад, 89-летний Николай Алексеевич Захарченко сидит на скамейке у дома и только слушает, как над городом раздаются залпы и свистят самолеты. Он был узником в лагере смерти «Озаричи». 9 Мая всегда ходил благодарить ветеранов за победу. Энергичный, общительный, с гармошкой и множеством спортивных медалей за пробеги, он всегда оказывался в центре внимания. На парад приглашали и в этом году. «Наделал этот вирус делов!» — вздыхает мужчина, который День Победы встречает дома: ради жены, дочек и внучек, пишет tut.by.

«И не надеялся, что выживу»

Когда началась война, ему было 11. Как ранним утром в деревню приехали немцы, помнит в деталях: вот показались две машины и три мотоцикла, следом раздалась пулеметная очередь.

— Мама еле успела в погреб забежать. А я корову на улице пас. Дед, который еще в первую войну воевал, как закричит: «Быстрее гони скотину домой! Это германцы!»

Фото: tut.by

Детство Николая Алексеевича — это голодные годы в оккупации («мы жили в блиндаже, а немцы в нашем доме») и лагерь смерти «Озаричи», куда за десять дней машина с едой приехала лишь дважды, где мертвые лежали рядом с живыми.

— За Великую Отечественную в семье, по папиной и маминой линии, погибли 25 человек. Тетю повесили немцы, она партизанам хлеб пекла. В блокаде дядя погиб и его сын. В концлагере умер мой брат: ему бы 85 сейчас было.

Сам он и не надеялся, что выживет в лагере смерти, — поэтому для Николая Алексеевича так важно каждый День Победы сказать спасибо ветеранам. Поэтому он хранит брошюру с указанием частей, которые концлагерь освобождали, и возлагает к памятнику венки. На городские гуляния 9 Мая Николай Алексеевич ходит практически каждый год.

Фото: tut.by

— Раньше я был зритель: на проспекте стоял, аплодировал. Участия мало принимал, в «Озаричах» узников ведь было больше 50 тысяч, — объясняет он. — Сейчас иначе: и ветеранов во всей Беларуси около 4 тысяч осталось, и узников в живых мало. Парад в честь 75-летия освобождения Беларуси смотрел с трибуны: сидели рядом с центральной, где Лукашенко. Праздник провели хорошо. И в этом году так было бы. Если бы не этот вирус! Вчера друзьям звонил, спрашивал, как они: «А, приглашали, мол, отвезем на парад и обратно». И меня звали. Но куда же я пойду?..

Фото: tut.by

За здоровье Николая Алексеевича волнуются две дочки и три внучки. А он верит в свой иммунитет и переживает за жену. Вместе они больше 60 лет. В прошлом году у Веры Григорьевны случился инсульт.

— Как себя чувствует? Неважно, не ходит. И такая возбудительная, нервная: то одну дочь зовет, то другую. Почти не видит, памяти никакой… Меня папой называет: «Папа, папа!». Оторвался тромб и попал в мозг — я смотрел в передаче у Малышевой, как это бывает. Врачи говорят, мышцы атрофировались. Я стараюсь массажировать, и ногами она шевелит, но вряд ли… Впрочем, — поправляется мужчина, — показывают по телевизору, что у некоторых и проходит.

За Верой Григорьевной по очереди присматривают дочери. Николай Алексеевич в меру сил помогает:

— Ухаживаю за ней, покормлю… Поэтому меньше хожу на стадион.

«Медалей и грамот у меня два чемодана»

Фото: tut.by

Да-да, стадион. Пожалуй, это единственное общественное место, где 89-летний Николай Алексеевич сейчас бывает. Тренируется еще и дома (есть гантели и бутылки с водой), и во дворе: вместо тренажера — выбивалка для ковров. В доказательство физической формы, закатав рукав пиджака, демонстрирует бицепс и, высоко вскидывая ноги, исполняет ну почти что «Яблочко». Запыхавшись, опускается на лавку. Спортивные медали перестают звенеть. Перебирая награды, что висят на шее и пришиты к пиджаку, мужчина начинает вспоминать: какая за бег, какая за лыжи.

— Самая длинная дистанция у меня — пробег Брест — Минск в 1980 году. Заняло пять дней! Нас сопровождали две машины, с плакатами и флагами. Был среди нас и участник войны. Так агитировали людей, чтоб участвовали в физкультурном движении, — разглаживает он красную ленту с тех дней. — Часто бывал на «Минской лыжне», министр спорта мне вручал кубок. А вот эта медаль «За жизненное и спортивное долголетие».

Фото: tut.by

Николая Алексеевича часто награждают не только за участие на соревнованиях, но и как самого возрастного спортсмена. Количество медалей, кубков и грамот у себя пенсионер может оценить только примерно — «два чемодана». Какие-то давно отправил в музеи, другие раздает правнукам и с нами готов поделиться теми, что захватил с собой в четырех целлофановых пакетах. Не пропустил ни одного полумарафона, хотя последние несколько лет, как сам говорит, «бегает тихо» — на манер скандинавской ходьбы, опираясь на две палки.

— Вторая группа инвалидности. С палками мне легче: и упор есть, и меньше голова кружится.

Как постоянного участника соревнований в лицо Николая Алексеевича знают многие минские "зожники". Сложно перепутать — в неизменной бескозырке да матроске с воротником. В молодости, когда Николай Алексеевич служил, у него была такая же форма. Поначалу спортивные медали на забеги он носил нашитыми на ленту через плечо — но от тяжести ткань порвалась. Тогда кусок ленты мужчина приладил на пиджак. Если награды кто-то принимает за военные, всегда поправляет: это — за соревнования.

Благодаря приметному образу Николай Алексеевич попадает во все репортажи и не отказывает другим бегунам в снимке на память: на прошлом полумарафоне, говорит, на фото с китайцами и солдатами ушел час.

— Николай Алексеевич, а почему вы так одеваетесь на забеги?

— Есть у меня друзья: с кем служили, с кем бегали… И вот лет шесть назад позвонил один: «Что-то я долго тебя не видел. Набрал, ты не ответил. Думал, умер». Я тогда ответил: «Чтоб ты меня всегда примечал, буду на забеги надевать морскую форму — матрос с палочками». Потом снова пересеклись: «Вот сейчас вижу, что ты еще бегун! Не умер».

Фото: tut.by

«Дня Победы ждал больше своего юбилея»

Заглянуть к Николаю Алексеевичу предложила внучка Анна Иванюта: зная дедушкину любовь к фотографиям, она часто распечатывает ему статьи из интернета о соревнованиях, где он побывал. Мужчине это приятно. Позитивные эмоции важны — в этом году и так ни парада, ни посиделок с семьей.

— Последний раз приезжали к дедушке с правнуками 23 Февраля, — улыбается Анна в телефонную трубку. — Дед тогда достал свои спортивные медали, учил правнуков отжиматься: они старались, но попа больше спины работала. Он новости слушает и ситуацию понимает. Я ему звонила: «Не обижайся, что не приедем».

22 мая Николаю Алексеевичу исполнится 90 лет. Не таким представлялся ему юбилей:

— В другое время я бы всех позвал! А так… Звонил племянник из Ленинграда, поздравлял со словами: «Дядь Коля, в другой раз загляну».

— Какого дня ждали больше: своего юбилея или 9 Мая?

— Конечно, 9 Мая — все-таки 75 лет Победы. Еще для нас, узников концлагеря, большой праздник — 11 апреля. День освобождения. Мы всегда в эту дату собирались, только в этом году не стали — все из-за вируса! Может, хоть через интернет мои слова дойдут? Поздравляю героев, воинов, которые освободили наш концлагерь «Озаричи». Здоровья им! — желает Николай Алексеевич. — Вирус пройдет, может, 3-го июля соберемся? А до тех пор — будем как-нибудь змагацца.