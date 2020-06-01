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Мы все-таки оригинальные, у нас свой путь

  • 1.06.2020, 8:37
  • 2,802
Мы все-таки оригинальные, у нас свой путь
Фото: belsat.eu

Ни на кого не похожий.

Об этом в "Фейсбуке" пишет белорусская журналистка Любовь Лунева:

- Мы точно не такие как все. У нас в 2006-ом, когда перед днем голосования превентивно посадили более сотни человек, а по телевизору сам шеф КГБ и министр МВД рассказывали про уголовные дела за попытку прийти на Площадь, народ пошел на нее как на работу. Да еще и палатки поставили.

Когда мы все в голос заговорили о том, что выборов-то как таковых в стране нет, на улицах выстроились очереди, чтобы подписаться "неважнозакагого" кандидата.

В других странах символами перемен становятся то оранжевая ленточка, то цветок в петлице. У нас...тапок. Ну, а что уж там мелочиться. Если раньше водитель сигналил, а пассажир показывал пальцами в окно викторию, то сегодня я видела этот самый знак в виде скрещенных белых тапок.

Мы все-таки оригинальные. И у нас свой путь. Мы ни на кого не похожи. И это мне нравится. Надеюсь, что Бог нам поможет и мы все сделаем, конечно, по-своему, но правильно.


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