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COVID-19 зафиксирован на «Белшине»

  • 1.06.2020, 17:01
  • 1,061
COVID-19 зафиксирован на «Белшине»
иллюстрационное фото tut.by

Один из заводов остановлен до 10 июня.

Новые очаги пневмоний и Covid-19 в ОАО «Белшина» в Бобруйске, сообщает Telegram-канал «Баста!». Один из заводов остановлен до 10 июня.

«На «Белшине» - новые очаги Сovid-19, - пишет работник предприятия. - В бухгалтерии управления торговли коллег отправили на самоизоляцию. В центральной заводской лаборатории, в цехе подготовки сырья, на «литейке» на механическом заводе также много сотрудников находятся на изоляции.

Завод массовых шин полностью остановлен с 1 по 10 июня».

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