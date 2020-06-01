COVID-19 зафиксирован на «Белшине» 1.06.2020, 17:01

1,061

иллюстрационное фото tut.by

Один из заводов остановлен до 10 июня.

Новые очаги пневмоний и Covid-19 в ОАО «Белшина» в Бобруйске, сообщает Telegram-канал «Баста!». Один из заводов остановлен до 10 июня.

«На «Белшине» - новые очаги Сovid-19, - пишет работник предприятия. - В бухгалтерии управления торговли коллег отправили на самоизоляцию. В центральной заводской лаборатории, в цехе подготовки сырья, на «литейке» на механическом заводе также много сотрудников находятся на изоляции.

Завод массовых шин полностью остановлен с 1 по 10 июня».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.