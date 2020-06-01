Как житель Копыля с коронавирусом месяц провел на ИВЛ 1.06.2020, 19:29

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иллюстрационное Фото

Все началось с температуры 37,5.

Эта весна для семьи Цвирко из Копыля выдалась непростой. В апреле у Валерия Цвирко поднялась температура, позже снимок показал у него двухстороннюю пневмонию, а тест на COVID-19 дал положительный результат, пишет tut.by.

Состояние ухудшалось, и врачи приняли решение подключить мужчину к ИВЛ. «На аппарате я провел 32 дня», — говорит Валерий Лютьянович. Все это время его близкие молились и верили: здоровье вернется.

Валерий Лютьянович с супругой Верой Леонидовной. Фото с страницы Валерия Цвирко во «ВКонтакте»

В пятницу Валерия Цвирко перевели из Жодинской городской больницы, где он лечился, в Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье». Здесь мужчина должен пройти реабилитацию, но пока, говорит, занятий у него нет.

— Меня привезли сюда на инвалидной коляске, и, кажется, так же отсюда и увезут, — рассказывает по телефону Валерий Лютьянович в понедельник, ближе к 11 дня. — Чтобы восстанавливаться, мне нужно делать упражнения, заниматься на тренажерах. Для этого меня сюда и перевели. Но в пятницу врач мне сказал: у нас карантин, мы вам ничем не поможем. Только обрабатывают рану, которая образовалась из-за того, что я долго лежал.

— Как вы себя чувствуете?

— Как человек, который 40 дней провел в реанимации, 32 из них — на ИВЛ, — отвечает собеседник. — Одышка, слабость в руках и ногах. Сложно ходить, нужно заниматься. Врач посоветовал заниматься в комнате. Комната три на четыре, где здесь заниматься? Пробую ходить, приседать. Если в Жодино в больнице мне помогали, поддерживали, то тут пока какое-то безразличие.

Сейчас у Валерия Цвирко нет ни пневмонии, ни COVID-19. Где и как он мог подцепить вирус, он даже не догадывается. У всех родных и знакомых, с которыми общался, тест на «ковид» был отрицательным.

— Все началось 9 апреля. Температура у меня была 37,5, и я пошел к врачу. Мне сделали снимок, взяли анализ крови, результаты показали: все в порядке. Открыли больничный, и я пошел домой лечиться, — вспоминает Валерий. — Через два дня температура стала подниматься. Я дождался 15 апреля, когда мне надо было на прием, и снова отправился к врачу.

Повторный снимок показал, что у Валерия Лютьяновича двухсторонняя пневмония. Позже пришел положительный тест на «ковид». Плюс, дополняет супруга Вера Леонидовна, у мужа сахарный диабет. Болезнь стала прогрессировать. Мужчину положили в реанимацию в Копыле, а через два дня перевели в Жодинскую городскую больницу. Здесь, рассказывает пациент, ему уже и спасали жизнь.

Из тех дней, что был на ИВЛ, Валерий Цвирко совсем ничего не помнит. Для его семьи эти недели были особенно тяжелыми.

— К аппарату Валерия подключили 19 апреля. Сложнее всего было первые две недели, — возвращается к тем событиям его супруга Вера Леонидовна. — Две недели у него держалась высокая температура. Каждый день я звонила врачам, они отвечали: «Мы не можем прогнозировать будущее. Все будет зависеть от того, как сработает организм». На третьей неделе появились хорошие новости: состояние стало чуть-чуть улучшаться — и нам полегчало. А потом, я уже точно не помню когда, нам сообщили: показатели позволяют и мужа начнут постепенно выводить из комы.

Все это время, продолжает Вера Леонидовна, они молились Богу и верили: врачи помогут Валерию Лютьяновичу.

«Когда услышала его голос, разволновалась»

День, когда пришел в себя, Валерий Цвирко помнит урывками.

— Я открыл глаза, увидел врачей, — рассказывает он. — Где-то через день-два стал приходить в себя, пробовал подниматься. Сразу было сложно, не мог даже на кровати подняться. Просил медсестер и санитарок подстраховать. Они никогда не отказывали: водили меня за руки по палате. А потом врач дал мне телефон позвонить родным. Первый человек, которого я набрал, была жена.

— Когда услышала его голос, разволновалась, — с трудом сдерживает слезы Вера Леонидовна. — Что он мне сказал? Да что по телефону можно сказать? "Здравствуй". А еще спросил, как дела у нашей внучки.

В конце мая Вера Леонидовна и сын Илья виделись с Валерием Лютьяновичем. Обняться им пока не удалось, зато помахать друг другу в больничное окошко получилось.

— Эти месяцы — тяжелое для нашей семьи время, — продолжает супруга. — В трудные минуты нас очень поддержали родные, друзья и коллеги Валерия. Муж — электромеханик в Копыльском узле электросвязи. Людмила Александровна — их инженер по охране труда — постоянно звонила и нам, и врачам, интересовалась, как Валерий. Передавала ему приветы, говорила: коллектив переживает за него.

— А еще хочется сказать большое спасибо медикам из Жодино: это специалисты на своем месте, — это уже Валерий Лютьянович говорит. — У них золотые руки.

Шестого июня у Валерия Цвирко день рождения. Ему исполнится 53 года. Скорее всего, свой праздник он проведет в реабилитационном центре.

— Про выписку мне пока не говорят. Сейчас важное — нормально начать ходить, — озвучивает свою главную цель мужчина. — Когда увижусь с врачом, буду просить, чтобы мне разрешили заниматься.