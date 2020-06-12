закрыть
12 июня 2020, пятница, 17:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Активистка из Славгорода: 80-летние бабушки клянут Лукашенко

2
  • 12.06.2020, 14:58
  • 4,164
Активистка из Славгорода: 80-летние бабушки клянут Лукашенко
Анжелика Калатозишвили

Люди ждут перемен как можно скорее.

К активистке из Славгорода, инвалид первой группы Анжелика Калатозишвили рассказала пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" о том, чем живет город и что говорят люди о происходящем в Беларуси:

- У нас сейчас сложная ситуация в городе во всех отношениях. Взять тот же "ковид". Больных у нас очень много, больницы переполнены, вся информация скрывается. Люди с бессимптомной формой ходят на работу. Все пущено на самотек.

У нас в городе отсутствуют специалисты, которые могут оказать квалифицированную помощь, поэтому многих больных с тяжелой формой Covid-19 везут в Могилев.

Вчера у моей знакомой умер отец от пневмонии, она ездила его забирать из морга в Могилев. Он был медицинским работником.

- А что люди говорят по поводу выборов?

- Я могу сказать только то, что слышу от своих соседей. Они говорят, что Лукашенко уже всех достал. Посмотрите, даже по поводу провокации в Гродно все же все знают, у всех есть интернет, все видят, что происходит в стране и все против. Даже бабушки, которым по 80 лет и те недовольны Лукашенко. Клянут. Лукашенко, я вам скажу честно, клянут, даже не хотят про него говорить. Я слышала даже уже от чиновников, что голосовать за него они не будут.

У нас в городе жить невозможно. У меня инвалидность первой группы, тяжелая инвалидность. Я получаю 340 рублей пенсии. В зимний период мне приходится половину из этих денег отдавать за коммунальные услуги, при том, что я проживаю в общежитии.

Зарплаты в Славгороде не превышают 350-400 рублей, даже меньше. Если это колхозы, то вообще ситуация плачевная, люди просто выживают.

Город небольшой, фактически 8 тысяч населения. Мы почти все друг друга знаем, тех же самых продавцов на рынке, в магазине. И вот я, например, могу пойти в магазин, взять в долг по списку, как и многие. Когда я пенсию получаю, я прихожу в магазин и отдаю долг. Так очень много людей делают. Нехватка денег. Покушали, опять нету денег, опять пошли записались, опять долги. Вот так мы живем.

Как люди собирают детей в школу. Идут родители, набирают на 2-3 месяца рассрочку на рынке или же берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу. Понимаете, как тяжело?

Поэтому люди очень ждут перемен. Да, не все об этом так открыто говорят, как я, но перемены для людей – это мечта.


популярное за неделю

Мнение

Героям слава!
Героям слава! Ирина Халип
У Виктора Бабарико есть последний шанс победить
У Виктора Бабарико есть последний шанс победить Дмитрий Бондаренко
Новая Беларусь сметет остатки старого режима
Новая Беларусь сметет остатки старого режима Виктор Бабарико
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга
Допрыгаться до Гааги или Нюрнберга Владимир Халип