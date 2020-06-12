Активистка из Славгорода: 80-летние бабушки клянут Лукашенко 2 12.06.2020, 14:58

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Анжелика Калатозишвили

Люди ждут перемен как можно скорее.

К активистке из Славгорода, инвалид первой группы Анжелика Калатозишвили рассказала пресс-службе гражданской кампании "Европейская Беларусь" о том, чем живет город и что говорят люди о происходящем в Беларуси:

- У нас сейчас сложная ситуация в городе во всех отношениях. Взять тот же "ковид". Больных у нас очень много, больницы переполнены, вся информация скрывается. Люди с бессимптомной формой ходят на работу. Все пущено на самотек.

У нас в городе отсутствуют специалисты, которые могут оказать квалифицированную помощь, поэтому многих больных с тяжелой формой Covid-19 везут в Могилев.

Вчера у моей знакомой умер отец от пневмонии, она ездила его забирать из морга в Могилев. Он был медицинским работником.

- А что люди говорят по поводу выборов?

- Я могу сказать только то, что слышу от своих соседей. Они говорят, что Лукашенко уже всех достал. Посмотрите, даже по поводу провокации в Гродно все же все знают, у всех есть интернет, все видят, что происходит в стране и все против. Даже бабушки, которым по 80 лет и те недовольны Лукашенко. Клянут. Лукашенко, я вам скажу честно, клянут, даже не хотят про него говорить. Я слышала даже уже от чиновников, что голосовать за него они не будут.

У нас в городе жить невозможно. У меня инвалидность первой группы, тяжелая инвалидность. Я получаю 340 рублей пенсии. В зимний период мне приходится половину из этих денег отдавать за коммунальные услуги, при том, что я проживаю в общежитии.

Зарплаты в Славгороде не превышают 350-400 рублей, даже меньше. Если это колхозы, то вообще ситуация плачевная, люди просто выживают.

Город небольшой, фактически 8 тысяч населения. Мы почти все друг друга знаем, тех же самых продавцов на рынке, в магазине. И вот я, например, могу пойти в магазин, взять в долг по списку, как и многие. Когда я пенсию получаю, я прихожу в магазин и отдаю долг. Так очень много людей делают. Нехватка денег. Покушали, опять нету денег, опять пошли записались, опять долги. Вот так мы живем.

Как люди собирают детей в школу. Идут родители, набирают на 2-3 месяца рассрочку на рынке или же берут кредиты, чтобы собрать ребенка в школу. Понимаете, как тяжело?

Поэтому люди очень ждут перемен. Да, не все об этом так открыто говорят, как я, но перемены для людей – это мечта.