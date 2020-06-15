«Сами видели этот беспредел»: встреча БАТЭ и «Шахтера» закончилась судейским скандалом 8 Дмитрий Новик, «Прессбол»

15.06.2020, 9:40

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Фото: Александр КАКШИНСКИЙ/pressball.by

Лидеры чемпионата поделили очки.

За окном — непрекращающаяся гроза, в маршрутке играет "И каждый раз, когда приходит ложь // Я ухожу и превращаюсь в дождь" Земфиры Рамазановой. На подступах к стадиону кажется, что нас ожидает вязкий и осторожный футбол без забитых мячей. На удивление все происходит ровно наоборот...

Дренажная система "Борисов-Арены" с погодой справилась. Газон до игры оставался в неплохом состоянии. Некоторым стадионам высшей лиги о таком не приходится мечтать даже во время идеальной погоды. Не подвели и футболисты, сохранившие интригу до финального свистка.

Впервые в чемпионате Беларуси-2020 с трибун "Борисов-Арены" наблюдало более 1600 зрителей. Итоговый протокол зафиксировал 2452 человека. Из-за пандемии и страха перед ней борисовский зритель неохотно заполняет стадион. Однако в воскресный день желающие не вытерпели и повалили на арену. Остается догадываться, сколько десятков или сотен (а может и тысяч) болельщиков не дошли из-за ненастной погоды. Но и без них впервые в сезоне шум болельщиков перебивал разговоры футболистов во время игры.

Фото: Александр КАКШИНСКИЙ/pressball.by

Матч между "Шахтером" и БАТЭ вполне можно назвать долгожданным. Солигорцы набрали приличный ход и не теряли баллы последние четыре игры, вплотную приблизившись к БАТЭ. Александр Гутор не пропускал семь встреч подряд. Борисовчане в итоге остановили его "сухую" серию на отметке в 736 минут. Хозяева же не столь надежны в обороне — в этом сезоне они пропустили в три раза больше мячей, чем "Шахтер". Зато БАТЭ преуспел в результативности. Сейчас в колонке забитых мячей 27 — больше, чем у кого-либо другого.

Особый вкус воскресной встрече придал эпизод, случившийся на 82-й минуте. Юлиус Сзоке в подкате на скользком газоне угодил в голкипера борисовчан Антона Чичкана. Лучший арбитр прошлого сезона Виталий Севостьяник не свистнул, а Дмитрий Подстрелов воспользовался тем, что соперник был отправлен в нокдаун, и забил гол в пустые ворот. "Чистый гол!" — уверен тренер "Шахтера" Юрий Вернидуб. В стане соперника придерживаются иного мнения: "Показалось, что был фол. Но есть судья, он решил так", — сказал Максим Скавыш. За споры с судьей был традиционно предупрежден главком "желто-синих" Кирилл Альшевский, а тренер вратарей Андрей Дрозд и вовсе увидел перед собой красную карточку. После матча он написал в своем инстаграм-аккаунте: "Ребята, это беспредел!".

Фото: Александр КАКШИНСКИЙ/pressball.by

У "героя" эпизода Юлиуса Сзоке своя правда: "Сложно сказать. Я же катился, сыграл в мяч. А там были и защитник БАТЭ, и вратарь. Втроем пошли в один стык. Забили гол — в итоге 2:2".

Судейскую бригаду борисовская публика проводила в раздевалку гулом, оскорблениями. Вроде бы даже что-то долетело до нижних рядов "Борисов-Арены".

Севостьяник нередко попадает в скандалы. В прошлом туре он не заметил игру рукой полузащитника минского "Динамо" Владислава Климовича, который благодаря этому забил в ворота "Белшины". Чуть ранее — в матче шестого тура, в котором брестское "Динамо" принимало "Шахтер" (0:2), Севостьяник ошибочно не назначил пенальти в ворота солигорцев. Из-за этого в следующим туре арбитр обслуживал встречу первой лиги. А три года назад белорусские любители футбола разместили петицию с требованием отстранить Виталия Севостьяника от обслуживания матчей чемпионата Беларуси. В общем, историй хватает.

Фото: Александр КАКШИНСКИЙ/pressball.by

После матча игроки БАТЭ неохотно шли на разговор. Многие из них и вовсе не стали проходить мимо журналистов, а выбрали короткий путь из раздевалки в автобус. Зато к прессе вышел босс "желто-синих" Андрей Капский. Он редко говорит на диктофон, но в этот раз не сдержался и выступил с заявлением: "Такое ощущение, что некоторым не нравится сила, которую проявляет наша команда, и тот темп, который мы набрали. Вы сами видели весь тот беспредел, который сегодня произошел. Надеюсь, найдутся мужчины в компетентных организациях и органах, которые дадут оценку тому, что происходило. Настоящую оценку. Этот эпизод [со вторым голом "Шахтера"] спровоцировал кучу непонятных карточек. Думаю, если пересмотрят оценку [эпизода] и арбитр, и компетентные органы — они должны немного пересмотреть и свои решения. И это будет справедливо. Хотя бы в таком виде".

Фото: Александр КАКШИНСКИЙ/pressball.by

А вот футболисты "Шахтера" оказались более разговорчивы. "Думаю, это была игра на уровне Лиги Европы или Лиги чемпионов. Судейство не хочется комментировать. Я думаю, первые 45 минут мы действовали очень хорошо. Один Юра Кендыш мог еще забивать — тогда было бы 2:0", — уверен защитник Никола Антич.

"За игру с БАТЭ дают те же три очка. У нас были тяжелые игры и ранее, не нужно их разделять, сравнивая с матчем против БАТЭ. Будем продолжать дальше, вся борьба еще впереди. Главное, что не отпустили Борисов далеко от себя. Могу сказать, что борьба будет не только между "Шахтером" и БАТЭ. Думаю, вклинятся и другие команды, Брест свое не упустит. Все еще впереди. Будем смотреть, какая будет концовка. Будем надеяться, что мы добьемся того результата, о котором мечтаем и думаем", — считает голкипер гостей Александр Гутор.

Фото: Александр КАКШИНСКИЙ/pressball.by

"Хорошая игра. Играли с многолетним чемпионом. Изучали соперника. То, что мы хотели, то поимели. В первом тайме нам нужно было больше забивать. БАТЭ после перерыва заиграл веселее. Игроки исполняли много кроссов, чем и воспользовались. Самое важное, что мы не остановились и забили ответный гол. Хорошо, что не проиграли этот бой. Все сражения впереди. Нас ждут увлекательные игры. Впереди еще 17 туров", — сказал после финального свистка украинский главный тренер гостей Юрий Вернидуб.

Дмитрий Новик, «Прессбол»