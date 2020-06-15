Ученые нашли странные структуры рядом с ядром Земли 15.06.2020, 21:14

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Объект назвали зоной сверхнизкой скорости.

Ученым Университета Мэриленда в США удалось обнаружить новые структуры рядом с ядром Земли. По словам специалистов, гигантские образования располагаются под твердой мантией планеты, пишет lenta.ua.

Специалист Доен Ким рассказал, что речь идет о странных структурах под Маркизскими островами, расположенными в Тихом океане. Объект назвали зоной сверхнизкой скорости. Его диаметр составляет порядка 1000 километров. ULV отличаются от других структур минимальной проходимостью сейсмических волн.

По словам Кима, ULV могут отличаться от ядра земли по химическому составу. В ходе исследования удалось сделать более 7 тысяч записей сейсмической активности с минимальным прохождением сигнала. Землетрясения, которые фиксировались рядом с островами, чаще всего имели магнитуду до 6,5 балла, а их эпицентр располагался глубоко под землей.