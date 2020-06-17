«Не исполняйте приказы, нарушающие закон»: белоруска обратилась к милиции 5 17.06.2020, 8:14

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Валерия Кременецкая

Фото: facebook

Разумнее сделать выбор в пользу правды и свободы.

Белоруска Валерия Кременецкая опубликовала эмоциональный пост в «Фейсбуке»:

«Я бы хотела обратиться ко всем, кто работает сейчас в МВД, КГБ, ОМОН и других структурах, вынужденных исполнять приказы.

Мы все беларусы. Мы понимаем, что кроме приказов прошерстить, вы занимаетесь и другими делами: к сожалению, мошенников, маньяков, убийц, бытовуху никто не отменил и вряд ли это возможно.

Возможно, вам уже кажется, что мир сошел с ума - и мне тоже так кажется.

Мы маленькая страна. Мы по сути все друг другу родственники и близкие. У нас у всех есть друзья и родные среди врачей, учителей, предпринимателей. Среди заболевших ковид и среди волонтеров, помогающих врачам спасать всех, кто заболел.

Я прошу вас не исполнять приказы, нарушающие закон. Я прошу вас помнить, что мы все - народ. У нас общие дети, общие горести и радости. Мы все - единое целое.

МолаМола, Белгазпромбанк, инициативные группы - это люди, это наши с вами соседи, родственники, друзья, близкие. Нас всего 9 миллионов.

Пожалуйста, давайте будем вместе. Давайте помнить, что несправедливость порождает несправедливость, агрессия рождает ненависть, а травля - таких чудовищ, с которыми нам не справиться.

Приказ, если он нарушает закон, — это не приказ. Это вредительство, которое в первую очередь подставляет вас. Пожалуйста, давайте будем на одной стороне - на стороне правды и свободы».