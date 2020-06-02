Россия устала от Путина 1 2.06.2020, 21:39

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Еще никогда президенту Путину не доверяло меньше граждан России, чем сейчас.

Еще полгода назад, по данным социологов, российскому президенту Владимиру Путину доверяли более половины граждан страны, которой он управляет с 2000 года. Сегодня таких осталось около 25 процентов, пишет чешское издание DenikN (перевод - inosmi.ru).

Майский опрос авторитетного «Левада Центра» обнаружил и еще одну интересную вещь. Даже с таким слабым для себя результатом Путин остается самым популярным политиком в государстве (за ним следует всего с 13 процентами министр обороны Сергей Шойгу). И ясно, что дело тут не в убедительном превосходстве лидера, а в том, что остальные высокопоставленные руководители России еще менее популярны, чем он сам.

Самый низкий рейтинг в истории

Путин управляет самой большой страной мира уже 20 лет. Он собирается пробыть у руля еще несколько лет, хотя Конституция ему этого не позволяет. Поэтому его намерение остаться в Кремле должен поддержать народ на всенародном голосовании.

Путин планировал уже провести его, но коронавирус перечеркнул планы. Пришлось на время отложить голосование. Теперь Путин дарует своему народу зрелище в виде военного парада на Красной площади, который перенесли с девятого мая на 24 июня, а с ним, вместо хлеба, — референдум о своем политическом бессмертии. То есть граждане как минимум должны дать ему мандат на управление страной до 2036 года, когда ему исполнится уже 84 года.

Путин предложил радикальную конституционную реформу в январе текущего года. В частности, планируется ограничить действие международного права в России, расширить функции парламента (который контролирует Кремль) и президентского Государственного совета. Кроме того ужесточаются условия для избрания депутатов и главы государства.

Изменения настолько принципиальные, что после их принятия Россия начнет жить с нуля, и Путина больше не будет сковывать обязательство не занимать высший пост на протяжении более двух сроков. В 2024 году он сможет баллотироваться снова, как в первый раз, и править еще два раза по шесть лет.

Как и когда россияне будут голосовать о принципиальных изменениях в Конституции, еще неизвестно. Но социологические опросы свидетельствуют о том, что граждане поддержат предложения Путина. И это, несмотря на то, что сейчас его шаги одобряет меньше всего граждан за все время его правления, и рейтинг Путина достиг исторического минимума. Еще никогда его репутация так не страдала.

Пик его популярности пришелся на 2015 год. За год до этого он опять расширил империю — за счет украинского полуострова Крым, который в представлениях многих россиян всегда оставался русским, и не хватало только лидера, который осмелился бы эту территорию «вернуть».

Вскоре после аннексии популярность российского президента взлетела до 80 процентов. Так по крайней мере сообщало государственное агентство ВЦИОМ.

Сегодня, как полагают независимые социологи, происходит так называемая эрозия крымского воодушевления. Общественный договор между Путиным и гражданами о том, что он обеспечит им мир, относительный достаток и ощущение принадлежности к уважаемой империи, уходит в прошлое.

Карантин дал возможность россиянам задуматься

Социологи из Высшей школы экономики и команда экономистов исследовали настроения населения в период коронавирусного кризиса. Полученные ими результаты российские СМИ назвали сенсацией.

На первом этапе казалось, что пандемию российским политическим элитам во главе с Путиным сам Бог послал. Пандемия позволила быстро провести изменения в законодательстве, еще больше усилить и без того жесткий контроль над жизнями граждан, причем в условиях растущей покорности почти всех групп населения.

Однако постепенно вера людей в то, что правительство и президент их защитят, превратилась в недоверие, а теперь обращается в гнев.

Как сообщает команда по главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, главное отличие нынешнего кризиса от всех предыдущих — это карантин. Он лишил людей возможности заниматься чем-то еще, кроме как смотреть телевизор и обсуждать дома и в соцсетях происходящее. «Карантин дал людям возможность подумать», — считает Дмитриев.

Социологические опросы, которые провел Дмитриев, показывают, что всего три процента опрошенных верят в способность Путина справиться с кризисом.

По словам комментатора немецкой газеты «Франкфуртер альгемайне» Рейхарда Везера, популярность Путина упала не только из-за коварного вируса. Даже резкое снижение цен на нефть, от которых Россия так зависит, скорее всего, не главная причина падения рейтинга президента. «Эта тенденция появилась еще два года назад, — утверждает Везер. — Экономическая стагнация и снижение уровня жизни вызывают у россиян все большее недовольство».

Утечка данных о скончавшихся врачах

Ошибки, которые допускает российский президент и система, которую он создал и гарантом которой является, только еще больше усугубляют определенную усталость от Путина.

Все больше людей видят, что государственный аппарат во главе с Кремлем не справляется с кризисом так, как старается преподнести. Это ясно, пусть даже не все россияне понимают сложность геополитического положения России или российско-американского соперничества, но все как минимум ходят к врачу. А российские врачи сегодня умирают чаще, чем в других странах.

Согласно так называемому «Списку памяти», который составляют сами врачи, с марта по 31 мая по всей Российской Федерации из-за коронавируса умерли 331 врач и медицинская сестра.

Власти манипулируют данными о жертвах covid-19, однако информация о погибших медицинских работниках все-таки доходит до общественности благодаря социальным сетям и солидарности докторов. Скончавшихся людей в белых халатах уже сотни, и, по данным российских журналистов из проекта «Медиазона», их в 16 раз больше, чем в других странах, которые сопоставимо пострадали от covid-19.

Мировое первенство в этой печальной «дисциплине» не вызывает у россиян гордости и не добавляет им веры в то, что Путин держит коронавирус на узде так же крепко, как свой народ.

Таким образом, пропагандистская комбинация на этот раз Путину не удалась. Еще в марте он пытался использовать коронавирусный кризис для того, чтобы выставить свою Россию нетронутой, безопасной и здоровой.

Президент все и всегда держит под контролем, включая вирус. И пока, по его словам, на Западе рушится здравоохранение вместе с иллюзиями граждан о развитости их стран, Россия прекрасно подготовилась к возможному удару коронавируса. А уж если что случится, то Кремль со всем справится, как и раньше.

Сегодня Россия преодолела границу в 400 тысяч заболевших, и понятно, что это только вершина айсберга.

Во время коронавирусного кризиса Путин несколько раз выступал по телевидению с «важным» обращением, однако его выступления вызывали меньший отклик, чем прежде.

Чтобы избавить себя от обязанности сообщать народу плохие новости о заболевших, переполненных больницах и нехватке аппаратов ИВЛ, Путин переложил ответственность и полномочия на своих подчиненных — губернаторов и других региональных лидеров. Одни предпочли сразу уйти в отставку, другие позже заболели, а некоторые вышли из-под контроля хозяина Кремля, как, например, мэр Москвы Собянин.

Когда Путин теперь захочет взять свою власть обратно, многие могут подумать, что он не способен преодолевать кризисы и чувствует себя уверенно только в периоды спокойствия и процветания. В общем, его лучшие годы прошли. Подобные мысли накануне важного референдума об изменениях в конституции могут быть крайне неприятны Кремлю.

Если кому-то из губернаторов удастся образцово справиться с коронавирусным кризисом, они могут завоевать большую симпатию граждан, чем сам лидер, который скрывался от заразы в своей резиденции, откуда наказывал гражданам слушаться губернаторов.

А что если некоторые региональные лидеры совершенно не справятся? Тогда виноват будет опять президент, потому что он отказался от командования в жестоком бою. Россияне могут воспринимать Путина как генерала, который накануне решающего неприятельского удара передал командование своим полковникам. Пожалуй, никакой революции в ближайшие недели не случится, но перспектива править до 2036 года может стать очень туманной.

Путин — меньшее из зол в глазах россиян

Кремль делает исключительную ставку на популярность лидера, а сам Путин считает преданность народа главной опорой в деле продления собственного президентства. Однако снижение доверия к власти, пусть даже существенное, скорее всего, не приведет в России ни к каким серьезным потрясениям.

Важно, не сколько людей безусловно поддерживают все шаги Путина и хотят видеть его навеки в президентском кресле, а сколько людей хотели бы видеть в нем кого-то другого. И важно — кого.

Но Путин сделал так, что альтернативы ему нет, и это самое большое достижение Путина за всю эру его правления. Путин уже не всеобщий любимец, но всех остальных политиков народ любит еще меньше. И в таком случае начинает действовать правило «меньшего из зол».

Путин является опорой не для граждан, а для российских элит. Для них он является, во-первых, гарантом стабильности и их исключительного положения; во-вторых, гарантом нынешней позиции России в мире, которая соответствует принципу «Если не уважают, то пусть бояться»; в-третьих, гарантом того, что избранные элиты сохранят доступ к источникам, позволяющим накапливать все большие состояния; в-четвертых, арбитром в случае конфликта, который отдельные конкурирующие группы не в состоянии решить самостоятельно; в-пятых, Путин дает нравственную защиту разбогатевшим элитам, которым придает легитимности в глазах беднеющего народа, и гарантирует им безнаказанность при столкновении с законом.

Путин пытается вернуться в свою первоначальную «докоронавирусную» форму и объявляет о победе над вирусом. И военный парад, запланированный на 24 июня, взамен майского должен стать в этом году доказательством того, что с доблестным военачальником во главе россияне преодолеют все препятствия и превозмогут даже самого сильного противника.

Таким образом, танки на Красной площади будут не только символической отсылкой к маю 1945 года, но и выражением превосходства Кремля над природой.

«Как будто Сталин победил Гитлера, а Путин победил вирус», — говорит член Совета по правам человека при президенте РФ историк Николай Сванидзе. По его словам, парад 24 июня — это, прежде всего, парад победы над коронавирусом. Также Сванидзе полагает, что голосование должно состояться вскоре после парада, пока не прошла эйфория и граждане не осознали, что все плохо, что и без того хилая экономика получила мощный удар и вторая волна заболевания снова застанет российское здравоохранение неподготовленным.

Незадолго до того, как всплыла информация о том, что в кавказской республике Дагестан из-за коронавируса умирают сотни людей, в социальных сетях появилось видео. На нем — больничная палата, переполненная больными медицинскими работниками. Руководство Дагестана назвало это видео фейком, но через несколько дней Путин отправил в республику войска, чтобы они спасли ситуацию.

Сейчас в США от коронавируса умирают тысячи людей, а кроме того, люди протестуют против расистских действий полиции. В России все тихо. По официальным данным, в России от коронавируса умирают значительно меньше людей, чем в Америке.

Что касается гражданских выступлений, то недавно в Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько человек за протесты против ареста одного из самых известных журналистов — Ильи Азарова из «Новой газеты». Но на фоне бури в США эти эпизоды только подтверждают, как Россия во главе с Путиным умеет справляться со всем.

Российское государственное телевидение задает своим зрителям риторический вопрос: «Вы хотите, чтобы у нас лилась кровь и „мертвые валялись на улицах", как в „свободной Америке"? Нет? Тогда радуйтесь, что у нас есть Путин».

Люди, протестующие в эти дни перед Главным управлением МВД на Петровке 38, ни в кого ничего не бросают, не грабят, не нападают на полицейских. Они просто молча стоят поодаль друг от друга, соблюдая правила индивидуальных протестов, которые не нужно заранее согласовывать, и правило социальной дистанции в период пандемии.

Пропагандистский канал Russia Today сравнивает нынешние протесты в США со спокойной атмосферой в России, утверждая, что американская полиция убивает людей на улицах, количество жертв коронавируса в США превысило сто тысяч, а президент ввел цензуру социальных сетей…

Потом еще напоминают о «развалившейся экономике Украины», Японии с ее аварией на АЭС «Фукусима» и основателе «Фейсбука» Марке Цукенберге, который якобы поддержал цензуру интернета. Зато в России, по сравнению с этим апокалипсисом, все более или менее спокойно.

Однако в России полиция задерживает каждого, что появляется на тротуаре с плакатом, призывающим, например, к свободе журналистов. Беспорядки просто невозможны, потому что репрессивный аппарат давно задавил гражданское общество, а его представителей либо заставил эмигрировать, либо посадил, либо запугал, либо убил. И теперь в России действительно относительно спокойно.

Из отца отечества — в надзирателя

Как считает авторитетный сервер Republic.ru, в последнее время, несмотря на декларируемые победы, дела Путина идут из рук вон плохо. «Путин постепенно спускается в глазах народа с уровня „отца отечества", надзирающего за чиновничеством, силовиками и олигархией, на уровень самих чиновников, силовиков и олигархов», — так нынешнюю ситуацию характеризует Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований модернизации ЕУСПб.

Властные кланы, финансовые круги и промышленное лобби поддерживают Путина не потому, что любят или боятся его, а потому, что, если он внезапно уйдет, в стране могут начаться потрясения, которые сметут их с нынешней позиции.

Даже лучшие российские политологи не могут предсказать, случится ли в России очередная «Великая Октябрьская» с последующей гражданской войной, распадом империи и сокращением до границ Москвы, или возможен спокойный переход с помощью демократических выборов к свободной модели существования. Пусть уже лучше все остается так, как сейчас. Главное, чтобы не было войны.