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Мисс Беларусь поддержала Виктора Бабарико

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  • 21.06.2020, 9:44
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Мисс Беларусь поддержала Виктора Бабарико

Ольга Хижинкова потребовала освободить политика.

Мисс Беларусь-2008, бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала последние события, связанные с арестом претендентом на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, сообщает pressball.by

«Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной, точка зрения считается диверсией и провокацией», — написала Хижинкова в Facebook, прикрепив ссылку на петицию с требованием освободить экс-банкира.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.


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