«Не оставайтесь равнодушными!»: ведущий ОНТ Артемис Ахпаш обратился к белорусам 6 21.06.2020, 12:39

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Артемис Ахпаш

Автор откровенного обращения к коллегам-пропагандистам записал новое видео.

Ведущий ОНТ Артемис Ахпаш в новом видео обратился к белорусам.

«Все, что в данный момент транслируется по национальному ТВ – откровенная ложь и пропаганда. Беларусь, - сказал он. - Кто-то может сказать – а почему за нас грек вдруг вступился?

Ребята, Беларусь – моя первая родина, та земля, на которой я родился и вырос. Я чту кровь своих предков. Я чту свою малую родину – Грецию. Но Беларусь – это та земля, на которой вырос, растет и я надеюсь, что будет жить мой сын, мои будущие дети. Мне не безразлично будущее моей страны.

Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Даже если вы сейчас на теплой подушке и под бархатным одеялом, в любой момент это может коснуться и вас».

Напомним, что вчера ведущий государственного телеканала ОНТ Артемис Ахпаш обратился к коллегам-пропагандистам.