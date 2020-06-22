Ученые нашли объяснение странной асимметрии Луны 22.06.2020, 18:17

иллюстрационное Фото: ESA

Радиоактивные породы распространены на спутнике Земли неравномерно.

Международная группа астрономов предложила объяснение тому, почему Луна отличается странной асимметричностью. По их мнению, все дело в радиоактивных породах, которые распространены на спутнике Земли неравномерно, сообщает zn.ua со ссылкой на Phys.org.

Считается, что Луна сформировалась после столкновения Земли с гипотетической планетой Тейей, которая размерами напоминала Марс. Земля осталась достаточно большой динамической планетой, на которой появились атмосфера и океаны. Луна же оказалась меньшим "куском", без подобных характеристик.

Вместе с тем, наблюдения показали, что история Луны была гораздо более динамичной, чем считалось. Например, на спутнике Земли замечены следы вулканической активности возрастом около миллиарда лет, что гораздо меньше, чем должно было быть.

На стороне Луны, которая повернута к Земле, можно наблюдать пятна, которые древние астрономы называли maria или "моря". Долгое время ученые действительно считали, что это водоемы, но наблюдения с помощью телескопов позволили выяснить, что это скорее кратеры или следы вулканизма.

Считалось также, что обратная сторона Луны должна быть более-менее похожа на видимую. Но после запуска первых космических зондов и получения снимков оказалось, что две стороны спутника Земли отличаются. Только 1% поверхности обратной стороны Луны оказался покрыт "морями", тогда как на видимой такие регионы составляют 31% поверхности.

В 1960-70-х годах аппараты миссии "Аполлон" доставили на Землю 382 килограмма лунной породы. Изучив их, ученые выяснили, что темнота "морей" обусловлена их геологическим составом. Исследователи смогли определить особую сигнатуру этой породы, которую назвали KREEP. К — породы, обогащенные калием, REE — редкие для Земли элементы (церий, диспрозий, эрбий, европий и другие) и Р — фосфор. Однако изучив состав, ученые все еще не могли понять, почему две части Луны так не похожи друг на друга.

Теперь же исследователи предложили объяснение этому. Оказалось, что наличие KREEP в породах понижает температуру, при которой порода начинает плавиться. Такие элементы более распространены на видимой стороне Луны, чем на обратной. Понимание происхождения этих локальных обогащений может помочь объяснить ранние стадии формирования спутника Земли.