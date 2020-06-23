Православный священник: Бог смеется над Лукашенко 12 23.06.2020, 8:16

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ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Против диктатора действует неумолимый закон бумеранга.

Православный священник обратился к белорусам, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Дорогие белорусы, я – человек, гражданин нашей прекрасной страны, православный священник, - сказал он. - Я пишу здесь от избытка чувств, от боли за тех, кто беззаконно заключен сейчас в тюрьму по очевидным политическим мотивам. И, как религиозный человек, я от всей души прошу у Бога подать им утешение и поддержку, которые превосходят все, что может дать человек человеку.

Я твердо верю, что страдания, слезы, горе невинных взывают к небу и будут отмщены Богом. Так всегда было в истории, и так будет. Никто не в силах отменить это неумолимый закон.

Чтобы ни мнил себе нынешний правитель Беларуси, он – обычный смертный человек. Причем в отличие от миллионов сограждан нашей страны, которые способны любить и являются любимы, способны радовать и радоваться, у него ничего этого нет и уже не будет. Его удел – всецелое безрадостное одиночество, отсутствие подлинных друзей, страх, недоверие, скрытая ненависть от подчиненных и явное презрение от свободных.

Бог смеется над вами, Александр Григорьевич! В ту минуту, когда вы возомнили себя «богом», вершащим судьбы, начался ваш неизбежный крах и падение. И пресловутые пальцы, которыми вершится ныне зло, не только посинеют, как они синеют у всякого лежащего в гробу человека (я много раз видел это, когда хоронил людей!), они синие уже сейчас.

Белорусы, я бесконечно горд за то, что родился и живу в этой стране, среди вас, таких сильных и непреклонных! Победа - за нами, потому что добро, правда и Бог на нашей стороне».

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