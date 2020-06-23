ЕСПЧ признал незаконной блокировку ряда оппозиционных российских СМИ 23.06.2020, 19:48

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Учредителям сайтов присуждены компенсации.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал незаконной блокировку Роскомнадзором сайтов "Грани.ру", Kasparov.ru и Ej.ru. Российские власти нарушили статьи Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнения и о праве на эффективное средство правовой защиты, говорится в пресс-релизе суда, опубликованном во вторник, 23 июня, передает DW.

Суд постановил выплатить учредителям указанных трех сайтов по 10 000 евро. Кроме того, учредителю Ej.ru присуждена компенсация издержек в размере 1000 евро.

Роскомнадзор заблокировал сайты "Грани.ру" вместе с Kasparov.ru и Ej.ru по требованию Генпрокуратуры РФ в марте 2014 года. Ведомство сочло, что на сайтах содержались призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных массовых мероприятиях.

Кроме того, ЕСПЧ присудил по 10 тысяч евро директору Ассоциации интернет-издателей Владимиру Харитонову за незаконную блокировку Роскомнадзором его сайта "Новости электронного книгоиздания" (плюс 2 тысячи в качестве компенсации издержек), а также учредителям заблокированных сайтов "Роскомсвобода" и "Мировоззрение русской цивилизации".