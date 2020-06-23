В Сейм Польши поступил законопроект о выплате пособий польским гражданам, сосланным в СССР 2 23.06.2020, 22:14

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Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej / Facebook

Прежние компенсации не охватывали всех польских граждан, которые были сосланы в Советский Союз.

В Сейм Польши поступил президентский законопроект о денежном пособии польским гражданам, сосланным или депортированным в СССР в 1939-1956 годах, передает «Радио Польша».

В законопроекте подчеркивается, что прежние компенсации, предоставляемые польским государством, не охватывали всех граждан, которые были сосланы в Советский Союз. Отмечается, что данная законодательная инициатива станет ответом на требования этой группы лиц. Многие из польских граждан, которые пережили ссылку или депортацию, признаются, что часто доживают свои дни в суровых условиях.

Это будет единовременное денежное пособие в размере, пропорциональном периоду пребывания в ссылке или депортации в СССР. За каждый полный месяц периода ссылки или депортации в 1939-1956 годах полагается 200 злотых, около 45 евро. Однако пособие не может быть меньше 2,4 тыс. злотых, то есть менее 540 евро.

Денежные пособия будут финансироваться из государственного бюджета. По данных Управления по делам ветеранов и репрессированных лиц, его смогут получить около 22 тыс. человек.

В законопроекте указано, что средний срок пребывания в депортации или в лагере в СССР составляет 66 месяцев. Таким образом, средний размер денежного пособия на одного человека может составить 13,2 тыс. злотых, а это почти 3 тыс. евро.