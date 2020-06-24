Флешмоб солидарности: самый юный участник танцует, прогоняя «таракана»1
- 24.06.2020, 8:07
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Трогательное видео.
Вчера в Беларуси прошел первый Флешмоб солидарности. Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.
Самым юным участником первого дня флешмоба стал младенец в бодике с надписью «3%», который трогательно танцевал по песню Виктора Цоя «Перемен!», прогоняя «таракана».
Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.
Флешмоб солидарности from Charter Vimeo on Vimeo.