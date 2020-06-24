Уткин о Гончаренко и ЦСКА: Здравомыслящие люди сейчас гораздо уместнее в Беларуси 24.06.2020, 19:11

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Василий Уткин

Фото: afisha.ru

Там очень важные события происходят.

Известный российский журналист Василий Уткин порассуждал о возможном уходе Виктора Гончаренко из ЦСКА, передает «Трибуна».

«Нельзя не поговорить о ЦСКА. Мне представляется ситуация предрешенной. То, что у Виктора Гончаренко давно расшатались нервы, это, в общем, ясно достаточно уже длительное время. В этом ему можно только посочувствовать. Работа тренера очень и очень стрессовая — я совершенно в этом отношении не иронизирую. Кроме того, вы знаете, здравомыслящие люди сейчас гораздо уместнее в Беларуси, если они белорусы. Там очень важные события происходят.

Так или иначе, но расставание Гончаренко с ЦСКА, в принципе, назрело. Гончаренко не в такую команду приходил работать, которая только теряет игроков, которая не может купить никого, кроме кособоких бразильцев, или ветеранов-бразильцев, или каких-то непонятных исландских детей. Это в общем вряд ли вписывалось в его планы. Для этого нужно искать отдельного тренера с такой именно поставленной задачей

Мне очень интересно, как поработает с ЦСКА Сергей Овчинников. По логике развития ЦСКА, из которого все уходят, но никто не приходит, только на собственные резервы и остается полагаться», – сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.