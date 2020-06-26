В Черногории повторно вводят ограничения из-за COVID-19 1 26.06.2020, 18:06

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Месяц назад власти объявили страну свободной от коронавируса.

Черногория спустя месяц после того, как власти объявили страну свободной от коронавируса, вновь вводит карантинные меры, передает «Радио Свобода».

Среди повторных ограничений – запрет на проведение спортивных мероприятий и политических акций на открытом воздухе. Чиновники пытаются сдержать новый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За 10 дней – сто новых случаев. Всего за время эпидемии в Черногории было зарегистрировано более 420 заражений и 9 летальных исходов.

В соседней Сербии наблюдается та же ситуация. Из-за вспышки COVID-19 за последние дни там решено снова, начиная с пятницы, перепрофилировать несколько больниц только под приём пациентов, заразившихся коронавирусом.

Хорватия ранее сообщила, что возобновляет действие двухнедельного карантина для приезжих из других балканских стран, включая Сербию.

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе сообщила о новом тревожном росте числа заражений коронавирусом в европейском регионе. В него ВОЗ включает 54 государства и семь территорий – от Центральной Азии до Западной Европы. Среди стран, в которых передача коронавируса сейчас ускоряется, оказались Швеция, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Украина. В день фиксируется 20 тысяч новых заражений и более 700 смертей. Такое происходит впервые за долгие месяцы, отмечают в международной организации.

Как подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, его предупреждения о риске повторного роста заболеваемости на фоне послабления карантинных мер уже стали для некоторых стран реальностью.