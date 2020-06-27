В Минске за два дня «сгорела» учительница начальных классов 5 27.06.2020, 10:54

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В субботу у нее поднялась температура, в понедельник стало тяжело дышать.

Елена Павловна Табакаева — учитель начальных классов СШ 140 Минска. В субботу у нее поднялась температура, в понедельник стало тяжело дышать. «Ее забрали в больницу, — рассказывает коллега и подруга педагога Светлана Кузьмицкая. — А во вторник мы узнали, что Елены не стало». Педагогу было 53 года.

В редакцию tut.by обратились подруги Елены Павловны. Всю жизнь, рассказывают друзья, она работала в родной 140-й школе, которую когда-то закончила и сама.

— В субботу Елена Павловна была в школе на приеме документов. К вечеру у нее поднялась температура — 38,5, она ее сбила. В понедельник температуры не было, но она стала задыхаться и вызвала врача, — рассказывает Светлана Кузьмицкая. — Он послушал и, подозревая правостороннюю пневмонию, сразу же позвонил в скорую.

Елену Павловну положили в больницу.

— В 22.30 она мне позвонила, сказала: не может дышать, ее забрали в реанимацию. Во вторник утром мне сообщили, что она умерла, — продолжает подруга. — По-моему ей делали КТ, но результатов я не знаю. Племянник сказал, ее тестировали на коронавирус, результат — отрицательный.

В заключении о смерти, говорит Светлана Кузьмицкая, написано, что у педагога была острая сердечная недостаточность.

— Человек «сгорел» за два дня, хотя на сердце она никогда мне не жаловалась, — продолжает Светлана Кузьмицкая. — В июле мы должны были отмечать 25 лет нашего знакомства и дружбы. Это добрый жизнерадостный человек. Елена Павловна — педагог-новатор. Вместе с ней мы занимались развивающим обучением.

По словам коллеги, учитель успела выпустить восемь классов. Желающих попасть к ней в класс было очень много.

— С появлением малышей, мамы с папами считали, смогут ли они попасть в класс к Лене, — вспоминает Светлана Кузьмицкая. — Это не просто учитель, это Учитель с большой буквы. Человека такой доброты и отзывчивость сложно встретить в наше время. Всю жизнь она отдавала школе. Ее многие знали. Куда не пойдешь: «Здравствуйте, Елена Павловна». Выедешь в другой город: «Здравствуйте, Елена Павловна». Учеников она воспитывала как родных детей. У нее много наград и благодарностей.

— Это был необыкновенный педагог, детей к ней водили со всего города, — рассказывает Лариса Цыбукова. — Я возила сына к ней в класс с другого района. Думала, скоро внука к ней повезем…