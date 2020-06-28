«Новая газета»: «Норникель» прямо сейчас отравляет россиян ядовитыми отходами 28.06.2020, 11:59

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Репортаж с места экологической диверсии.

Бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин, активисты «Гринпис» и спецкоры «Новой газеты» обнаружили, что «Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино.

В настоящее время через бьеф хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю», насосами выкачивается вода, зараженная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и ПАВ (поверхностно-активными веществами), и сливается в тундру. Здесь она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино.

Фото: «Новая газета»

Ядовитые отходы «Норникель» прямо сейчас сливает в реку. Еще одно видео от 28 июняhttps://t.co/21DV4VXVW8 pic.twitter.com/L1PiG2dr4w — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 28, 2020

ВАЖНО: «Норникель» прямо сейчас сливает производственные отходы в озеро Пясино. Видео от 28 июня:https://t.co/13iJfwgUPS pic.twitter.com/yKfFEcWHFi — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 28, 2020

На место слива очевидцы вызвали полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру.

«Это правовой беспредел и преступление против природы и наших детей. Нужно срочно начинать ликвидацию», — говорит Василий Рябинин.

ОБНОВЛЕНИЕ

На место прибыла служба безопасности «Норникеля». Насосную станцию, качающую отходы в реку, выключили.

Фото: «Новая газета»

Сотрудники СБ «Норникеля». Фото: Елена Костюченко / «Новая газета»

Почти сразу после этого на место приехала и служба спасения Норильска (112).

Старший дежурный группы службы спасения Владимир Женихов: «Сейчас руководство будет решать что делать. Хорошо, что все зафиксировано. Я слышал и до этого, что что-то здесь сливается в тундру».

Владислав Шатура: «Удивительно, как нас вообще сюда пропустили. "Норникель" может не пустить. "Норникель" может все».

Приехала и полиция.

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Прибывшие рабочие в спешке демонтируют трубы!

Рабочие, вызванные на место, в спешном порядке демонтируют трубы! Напомним, «Новая» и Гринпис сегодня обнаружили и засняли, как «Норникель» сливает ядовитые отходы в реку, а оттуда в озеро Пясино.



С разлива дизеля на ТЭЦ-3 не прошло и месяца.https://t.co/vr7vOvatAk pic.twitter.com/qDUITprc71 — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 28, 2020

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На место приехала прокуратура. Полицейскую машину, на которой добирались прокуроры, раздавил трактор «Норникеля», убирающий трубы.

Фото: «Новая газета»

Прокурор Владимир Александрович Большунов: «Мы вызвали Следственный комитет, сейчас Росприроднадзор ждет машину и тоже едет. Они будут брать пробы. Заказали коптер, будем пытаться поднимать, хотя ветер. Не было печали, конечно, но поработаем, всесторонне все проведем».

Сотрудники МЧС благодарят журналистов и активистов: «Молодцы». Офицер Денис Макаров — о Норникеле: «Они ничего не боятся».

Месяц назад озеро Пясино пострадало от разлива 21 тысячи тонн дизельного топлива с территории ТЭЦ-3, также принадлежащей «Норникелю».