Страшно увидеть результат в 3%? 1 Виктор Горбачев

29.06.2020, 8:41

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Виктор Горбачев

Власти не могут решить элементарные проблемы белорусов.

Лукашенко заявил, что проблема с водой в Минске решилась за ночь. И это благодаря его диктатуре. Все хают диктатуру, а она решает проблемы. Быстро решает. По команде. Бац — и все устранили.

На фото Минск после дождя. Сорри, а не могли бы эту проблему решить диктаторскими методами? А вирус? Не могли бы разрешить при помощи диктатуры? Может, в хоккей и футбол на международном уровне тоже заиграют спортсмены при помощи хваленой диктатуры?

Или все-таки на каждом месте должны быть специалисты и работать как надо, а не как хочется? Может, надо доверять людям и дать возможность им работать, а не учить всему и стоять за спиной? Может, ну его эту диктатуру? Люди же у нас умные. Сами знают, как коров отмыть и когда накормить. Надо только одно - нос не сунуть во все щели. Ну, проще простого же - не мешать работать и жить. И все наладится. Да без этой диктатуры. А со спичками сами разберемся как-нибудь. И да. Вы не поверите. Но! Но без вмешательства диктатуры народ сможет даже на избирательных участках бюллетени посчитать. Правильно посчитать. Или страшно услышать и увидеть реально 3%? Ну ладно, не 3%, а 3,2%.

Досыць!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»