Выборы в Польше: Дуда предварительно получает больший результат, чем по экзит-полам 29.06.2020, 11:10

Фото: charter97.org

Явка на выборах составила 53,29%.

Как пишет Onet.pl, такие данные в настоящее время обнародовала Национальная избирательная комиссия.

Сейчас обработаны электронные протоколы с 87,16% округов. Согласно этим результатам, президент Анджей Дуда получает 45,24% голосов. На втором месте - кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковський с 28,92% голосов. На третьем - антисистемный кандидат Шимон Головня с 13,69%.

Таким образом, на данный момент поддержка действующего президента немного выше, чем результаты экзит-полов от Ipsos. Согласно опросу, за Анджея Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, а за оппозиционного кандидата Тшасковского - 30,4%; за Шимона Головню - 13,3%.

Другие кандидаты, согласно обработанным протоколам, получают следующие результаты: Кшиштоф Босак - 6.79%, Владислав Косиняк-Камыш - 2.46%, Роберт Бедронь - 2.12%. Остальные получили менее 1%.

По данным Национальной избирательной комиссии, явка составила 53,29%.