В сторону Донецка запустили большой флаг Украины 1 29.06.2020, 12:44

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Фото: УП

В соцсетях появились фото и видео с украинским флагом, пролетающим над городом.

Неподалеку от линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие выпустили 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка, сообщает пресс-центр ООС, пишет korrespondent.net.

Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.

Пресс-центр ООС отмечает, что уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, пролетающим над городом.