В сторону Донецка запустили большой флаг Украины

В сторону Донецка запустили большой флаг Украины1
- 29.06.2020, 12:44
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В соцсетях появились фото и видео с украинским флагом, пролетающим над городом.
Неподалеку от линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие выпустили 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка, сообщает пресс-центр ООС, пишет korrespondent.net.
Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.
Пресс-центр ООС отмечает, что уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, пролетающим над городом.