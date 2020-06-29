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В сторону Донецка запустили большой флаг Украины

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  • 29.06.2020, 12:44
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В сторону Донецка запустили большой флаг Украины
Фото: УП

В соцсетях появились фото и видео с украинским флагом, пролетающим над городом.

Неподалеку от линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие выпустили 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка, сообщает пресс-центр ООС, пишет korrespondent.net.

Подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.

Пресс-центр ООС отмечает, что уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, пролетающим над городом.


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