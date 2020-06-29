Ни крохи режиму, ни шагу назад 3 29.06.2020, 12:45

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Фото: ТАСС

Все можно изменить к лучшему.

Telegram-канал "Баста!" поделился советами своей читательницы, как противостоять режиму Лукашенко.

"В позапрошлую субботу я вышла на пикет солидарности и простояла там до самого конца, это придало мне силы и веры в то, что всё можно изменить к лучшему, - пишет она. - И главное - уверенности в себе, понимание того, что я ведь не одна.

На пикете я разговорилась с одним мужчиной, который поделился со мной некоторыми фишками, о которых я даже не задумывалась.

Я последовала его советам и считаю, что это хороший путь.

Прежде всего, на работе я вышла из профсоюза, в который меня фактически загнали девять лет назад. От него толку никакого, это организация режима. Объяснила девочкам почему я это сделала и со мной ушли еще двое моих коллег, сказав, что поговорят на эту тему с мужьями. Мне за это, кстати, ничего не было и не будет.

Потом я обналичила те крохи, которые были у меня на зарплатной карте. Немного, но я не хочу, чтобы они участвовали в темных делишках преступного государства.

Я решила, что не буду делать покупки в магазинах, которые прямо завязаны на Лукашенко, это "Радзивиловский", "Корона" и несколько других, потому что с каждой копейки, потраченной там что-то перепадает и ему – на золотые унитазы и уродливые резиденции.

Я отключила государственное телевидение и городской телефон – пользы от них за последние лет десять все равно никакой, просто раньше руки не доходили.

Я сказала дочери, что перепишу квартиру на Сергея Тихановского или на кого-нибудь из политзаключенных, если она с мужем не сделают то же самое, что и я. Поддержали, причем, с одобряющим смехом.

В общем, ребята, давайте бороться всеми средствами, мы точно победим. Ни крохи режиму, ни шагу назад.

P.S. Кастрюлями гремлю, музыку включаю – это уже как хорошая привычка".

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