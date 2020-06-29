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BBC: Предвыборный ПСИХ03%

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  • 29.06.2020, 17:01
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BBC: Предвыборный ПСИХ03%

Как власти Беларуси боятся новых политических мемов.

Маленький сувенирный магазин в Минске стал заложником большой политики. Все из-за мемов, которых в этой предвыборной кампании в Беларуси появилось очень много. Главный из них - 3% - появился после того, как в результате опросов на нескольких новостных сайтах Лукашенко набрал всего 3% поддержки, тогда как его соперники набрали в десятки раз больше, сообщает bbc.com. После этого власти напомнили СМИ о наказании за "Незаконное проведение опросов общественного мнения". Официальных данных о рейтинге Лукашенко нет, независимые социологические институты изгнаны из республики.


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