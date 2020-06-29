Против Николая Статкевича возбуждено уголовное дело 5 29.06.2020, 19:41

3,610

Он переведен из ЦИП по улице Окрестина в ИВС по улице Окрестина.

Лидер Белорусского Национального Конгресса и партии «Народная Грамада» Николай Статкевич отбыл 30 суток административного ареста и должен был выйти на свободу уже завтра.

Однако, как сообщила сайту Charter97.org жена политика Марина Адамович, час назад ей позвонили из Следственного комитета Беларуси и сообщили, что против политика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Он переведен из центра изоляции правонарушителей на Окрестина (ЦИП) в изолятор временно содержания (ИВС) на Окрестина.

В настоящее время супруга политика занимается поиском адвоката для Николая Статкевича.

Лидер белорусской оппозиции Статкевич провел более 8 лет в тюрьмах, колониях, учреждениях ограничения свободы («химия»).

Обезумевший «Саша три процента» (Лукашенко А.Г.) бросил в тюрьмы основных своих политических соперников Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Павла Северинца, членов инициативных групп кандидатов в президенты Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также большинство самых популярных белорусских блогеров.

Акции солидарности с арестованными лидерами Беларуси прошли по всему миру. Белорусы диаспоры требуют от правительств стран, в которых они находятся, немедленного введения санкций против Лукашенко и других преступников белорусского режима.