Новый антирекорд: в Бразилии за сутки коронавирусом заболели почти 29 тысяч человек

Новый антирекорд: в Бразилии за сутки коронавирусом заболели почти 29 тысяч человек1
- 3.06.2020, 7:45
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Всего с начала эпидемии в стране инфекцией заразились более полумиллиона граждан.
За прошедшие сутки в Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом: выявили 28 936 больных.
Об этом сообщает министерство здравоохранения Бразилии (перевод - nv.ua).
По данным ведомства, за сутки умерло 1262 пациента с коронавирусом.
Всего с начала эпидемии в Бразилии заразились 555 383 человека, зафиксировано 31 199 летальных исходов.
Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, к началу августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз — до 125 тысяч.
Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считает эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.