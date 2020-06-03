Новый антирекорд: в Бразилии за сутки коронавирусом заболели почти 29 тысяч человек 1 3.06.2020, 7:45

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Фото: Andressa Anholete / Getty Images

Всего с начала эпидемии в стране инфекцией заразились более полумиллиона граждан.

За прошедшие сутки в Бразилии зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом: выявили 28 936 больных.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Бразилии (перевод - nv.ua).

По данным ведомства, за сутки умерло 1262 пациента с коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в Бразилии заразились 555 383 человека, зафиксировано 31 199 летальных исходов.

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, к началу августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз — до 125 тысяч.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считает эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.