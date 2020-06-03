Связанные с «поваром Путина» СМИ понесли большие убытки 1 3.06.2020, 8:21

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Убыток за прошлый год стал рекордным за все время существования пропагандистских структур.

Ряд СМИ, которыми предположительно владеет "повар Путина", петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, понесли в прошлом году убытки на сумму 50 миллионов 700 тысяч рублей, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на финансовую отчетность, опубликованную в базе "СПАРК-Интерфакс".

Речь идет об информационных агентствах ФАН и "Политика сегодня", а также о сайте "Журналистская правда". Все они зарегистрированы на ООО "ФАН". Согласно финансовой отчетности убыток организации за прошлый год стал рекордным за все время ее существования.

В 2018 году Минфин США внес РИА ФАН и Евгения Пригожина в санкционный список, обвинив их в попытке вмешательства в американские выборы. Сам Пригожин отрицал связь с агентством, однако в 2019 году возглавил попечительский совет медиагруппы "Патриот", объединивший ФАН и другие сайты из так называемой "фабрики троллей".

В 2019 году независимое расследование убийства трех российских журналистов, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, пришло к выводу, что в преступлении мог быть замешан корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский, а сотрудники агентства получили от руководства задание "продвигать" бытовую версию убийства как основную.

В феврале этого года "Новая газета" и ее журналист Денис Коротков подали иск к РИА ФАН о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикаций агентства, в которых утверждалось, что Коротков связан с запрещенной террористической организацией "Исламское государство".

Материалы РИА ФАН с обвинениями появились после расследования "Новой газеты" о зверствах бойцов частной военной компании Вагнера, спонсором которой СМИ также называют Евгения Пригожина. По факту публикаций о Короткове на сайте РИА ФАН журналиста допрашивали в Следственном комитете.